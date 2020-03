Alin Goga, fost director juridic al CNAIR, e pacientul cu numărul 37 infectat cu coronavirus. Acesta a declarat, pentru B1 TV, că a cerut autorităților să fie testat pentru coronavirus încă de când s-a întors din Stuttgart, dar a fost refuzat pe motiv că nu aceasta este procedura.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am revenit în țară a fost să merg să fiu testat antivirus. Stuttgart e o zonă în care se confirmase COVID-19 și are și cea mai mare comunitate italiană din Germania. Mi s-a spus că nu e procedural și au refuzat să mă testeze. De pe 2 martie până ieri, când m-am internat, am fost o bombă biologică”, a declarat Alin Goga, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Goga a mai afirmat că, atunci când a revenit în țară, pentru a fi testat a mers la medicul de familie, care a sunat la Direcția de Sănătate Publică (DSP).

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.