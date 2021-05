Alin Stoica: Am depășit astăzi un milion de bucureșteni care au făcut cel puțin o doză de vaccin împotriva COVID-19. Vrem sa ajungem la 20.000 de imunizări pe zi (VIDEO)

Alin Stoica a vorbit joi seară, în cadrul unei intervenții telefonicce în emisiunea "Actualitatea", prezentată de Tudor Mușat pe B1 TV despre noile relaxări care urmează să intr în vigoare, dar și despre cum decurge vaccinarea împotriva COVID-19 în Capitală.

"Am depășit astăzi un milion de oameni care și-au făcut vaccinul, cel puțin o doză. Aproximativ 600,000 dintre ei doar cu prima doză, deocamdată, ceea ce înseamnă că mulți dintre bucureșteni vor fi vaccinați cu două doze în scurt timp. Vrem sa ajungem la 20.000 de vaccinuri pe zi, acum suntem undeva la 14-15. Se vor deschide noi puncte de vaccinare drive-thru. Am deschis astăzi la Metro Militari, urmează la Plaza Mall, în Drumul Taberei, Cora Panteliomon Metro Metalurgiei", a spus prefectul Capitalei.

"Odată cu intrarea Bucureștiului în scenariul verde se mărește capacitatea sălilor de spectacol și a tuturor instituțiilor, teatre de vară său cinematografe de vară, funcționează la capacitate de 50% in limita a 500 de locuri. Restaurantele funcționează la capacitea de 50%

Se pot organiza evenimente culturale, nu doar concerte cu 300 de oameni in aer liber, spectacole de tip drive-in și sălile de jocuri de noroc, la fel, la 50%.

Avem solicitare pentru un meci demonstrativ de fotbal, pe care l-am înaintat Ministerului Tineretului și acesta va cere aprobare de le CNSU, pentru finalul acestei luni", a mai spus Alin Stoica.

