Alin Stoica: Bucureștenii s-ar putea bucura de relaxări ale restricțiilor chiar din acest weekend

Alin Stoica, prefectul Capitalei a anunțat că dacă rata de infectare se va menține și joi sub 1,5 la 1000 de locuitori, bucureștenii s-ar putea bucura de măsuri de relaxare în acest weekend. Dacă indicele de infectare nu crește, joi va fi convocată şedinţa Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, iar noile măsuri de relaxare pentru scenariul verde vor intra în vigoare de la miezul nopţii.

„Vineri de la ora 00:00 vor intra în vigoare şi vor fi aplicate... În scenariul verde, restaurantele, cinematografele şi sălile de spectacol vor putea funcţiona la o capacitate de 50%, faţă de 30%, cât este acum. De asemenea, ar putea fi permise spectacole de tip drive-in, cu 3 persoane în maşină, dacă nu sunt din aceeaşi familie, precum şi spectacolele în aer liber, cu maximum 300 de spectatori. Purtarea măştii şi interdicţia de circulaţie pe timp de noapte rămân în vigoare, a declarat Alin Stoica pentru digi24.



Distracția din timpul sărbătorilor de Paște s-ar putea să se reflecte într-un trend ascendent de infectări.

„Dacă se păstrează acest trend şi nu avem influenţe din perioadele anterioare, când au fost relaxate lucrurile, e posibil să ajungem la 1 la mie. Am puţin inima strânsă. Aş vorbi de 1 Mai, pentru că lucrurile s-au petrecut mai degrabă la mare. De Paşte, aglomeraţia a fost de o oră la biserică. De 1 Mai am văzut la mare scene destul de îngrijorătoare. Am inima puţin strânsă ca nu cumva lucrurile să se întoarcă un pic”, a mai spus prefectul.

Stoica spune că este puțin probabil ca săptămâna aceasta să scadă incidența cazurilor de COVID sub 1 la mie, ceea ce ar permite tuturor elevilor din Capitală să meargă fizic la școală, dar că acest prag ar putea fi atins până la sfârșitul săptămânii viitoare.