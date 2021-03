Alin Stoica: Cred că un scenariu de tipul protestului de la metrou nu se va mai repeta. Am constat că cei mai mulți manifestanți nu știau că este ilegal. Acum au înțeles (VIDEO)

Alin Stoica a vorbit duminică, într-o intervenție pe B1 TV despre probabilitatea repetării unui scenariu de tipul protestului de la metrou, care a paralizat circulația subterană în tot Bucureștiul , pentru o zi întreagă, vineri.

Prefectul Capitalei a explicat că protestatarii nici nu știau că acțiunea la care luau parte era ilegală și că urmau să suporte rigorile legii. În plus, Alin stoica a afirmat că este de părere că scenariul nu se va mai repeta.

"Dialogul este întotdeauna o soluție și asta am demonstrat cu ultima ocazie. Prin dialog a fost eliberată stația și am convins oamenii să iasă de acolo. Suntem fermi pe poziții și nu cedam în fata unor manifestări, de genul acesta , în fața legii. Măsurile pe care le luăm sunt graduale, începem cu dialogul, însă și nu excludem și folosirea mijloacelor mai puternice, de genul forței în cazul în care dialogul eșuează. Eu nu cred ca e previzibil în următoarea perioada ca dialogul să eșueze în acest caz. Eu cred ca oamenii au înțeles, în momentul în care le explici care este situația responsabilitatea, răspunderea celor care încalcă legea și care sunt efectele...Cei mai multi dintre ei, am constat că nu știau că ceea ce fac este ilegal. Cred ca nu va fi posibil un astfel de scenariu", a spus prefectul.

