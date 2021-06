Alin Stoica, despre instituirea stării de alertă din cauza problemei gunoaielor din Sectorul 1: Dacă autoritățile sanitare și de mediu vor constata că există un un risc real la adresa sănătății populației, se întrunesc condițiile (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri că reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și Gărzii de Mediu vor analiza situația din Sectorul 1 al Capitalei și, în funcție de concluziile la care vor ajunge, se va decide dacă se impune instituirea stării de alertă în această zonă a Bucureștiului din cauza situației sanitare. O solicitare în acest sens a venit din partea Primăriei Sectorului 1, în contextul în care, operatorul de salubritate, Romprest, a suspendat colectarea gunoiului pe fondul unui conflict mai vechi cu Primăria condusă de Clotilde Armand. Alin Soica spune că speră ca până la începutul săptămânii viitoare să aibă un răspuns din partea tuturor instituțiilor din zona sanitară și de mediu.

”Am luat legătura cu factorii de decizie pe partea sanitară și de mediu, am solicitat și DSP, și DSVSA, și Gărzii de Mediu să facă o analiză, să ne prezinte analiza respectivă și în funcțiile de constatările dumnealor, atunci putem să răspundem Sectorului 1 dacă este cazul sau nu să dăm curs unei astfel de solicitări”, a explicat Stoica.

