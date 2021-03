Alin Stoica, despre măsurile intră în vigoare de duminică: Piețele vor lucra la jumătate din capacitate. Terasele se vor închide la ora 18:00 (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a prezentat sâmbătă noile măsuri de restricție, la iesirea de la sedința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență.

"În plus față de măsurile pe care le știți am mai avut unele precizări cu privire la transportul în comun. În primul rand pentru obligativitatea ca toți călătorii să fie informați despre obligativitatea de a purta mască. La STB se prevede obligativitatea respectării circuitelor de intrare pe ușa din față, ieșire pe cea din spate, urmărirea în timp real a aglomerației. La Metrorex, de asemenea trebuie urmărită aglomerarea, iar călătorii trebuie îndrumați astfel încât să se evite aglomerarea. În mall-uri se instituie obligativitatea de a se respecta o cotă de 7 metri pătrați pentru fiecare persoană.

Pentru vaccinare se pot depăși orele prevăzute pentru deplasarea în afara locuinței.

Magazinele respectă programul stabili adică până ora 18.00 în zile de weekend, măsura urmând a fi aplicată de mâine, urmând să respecte și măsura de o persoană pe 7 metri pătrați. În piețe, regula este sa folosească la jumătate capacitatea de persoanele pe care le pot deservi", a spus prefectul.

Întrebat dacă măsurile care au fost adoptate pentru operatorii economici se aplică doar barurilor și restaurantelor, prefectul a răspuns: "Tot ce înseamnă servicii, toți comercianți, indiferent ca vând produse sau servicii. Și terasele se vor închide la ora 18:00".

În ceea ce privește momentul în care Bucurestiul va depăși rata de infectare de 7,4 la mia de locuitori, prefectul a afirmat că vor intra în vigoare restricțiile pe tot parcursul săptămânii.

"Atunci se vor aplica orele respective și pentru restul zilelor, nu doar pentru weekend", a spus Alin Stoica.

