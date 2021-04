Alin Stoica, după ce indicele de infectare a fost de 3,68 la mie raportat duminică în Bucureşti: Trebuie să fim conştienţi de faptul că, deşi pare o rată mică acum, nu sunt puţine cazuri (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, duminică, în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Aneta Sîngeorzan, că, deși indicele de infectare a fost de 3,68 la mie raportat în Bucureşti, nu sunt puține cazuri de coronavirus.

Acesta a menționat că momentan, măsurile de siguranţă sanitară sunt aceleaşi pe care le-am aplicat şi până acum.

„Rata de incidenţă este de 3,68 astăzi, deci coboară, uşor-uşor, spre 3,5. Deocamdată, măsurile de siguranţă sanitară sunt aceleaşi pe care le-am aplicat şi până acum”, a afirmat el, completând că „În momentul în care vom ajunge sub 3,5, atunci programul operatorilor economici va fi până la 21 în toate zilele şi vor putea fi deschise şi sălile de fitness în interior”.

Prefectul a spus că în următoarele zile „sau poate chiar mâine”, este posibil ca rata de infectare să ajungă sub 3,5 cazuri la mia de locuitori

Alin Stoica anunţă că autorităţile se vor întruni „imediat” ce se va constata scăderea ratei de infectare sub 3,5 pentru a relaxa măsurile restrictive privind deplasarea persoanelor şi programul agenţilor economici.

„Trebuie să fim conştienţi de faptul că, deşi pare o rată mică acum, nu sunt puţine cazuri. Pentru că, de fapt, ce e peste 3 este o rată mare, care pune presiune pe sistemul sanitar. Nu trebuie să ne relaxăm şi să considerăm că deja lucrurile sunt roz, pentru că nu sunt. Vedem că deşi rata de incidenţă scade, avem foarte mulţi oameni internaţi în stare gravă şi foarte gravă în ATI, sunt foarte mulţi intubaţi”, a declarat acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.