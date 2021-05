Alin Stoica: Fiecare angajat în parte va decide dacă masca de protecție mai trebuie folosită în birourile în care toți angajații sunt vaccinați anti-COVID-19 (VIDEO)

Alin Stoica, Prefectul Capitalei, a declarat, sâmbătă, că fiecare angajator va decide dacă mai e nevoie ca angajații dintr-un birou să poarte masca de protecție dacă toți sunt vaccinați anti-COVID-19. Stoica a precizat că instituția pe care o conduce nu a decis formal dacă propriii angajaţii vaccinaţi vor mai trebui să folosească măștile.

„E decizia proprie a fiecărui operator, sau a fiecărui angajator. Prin medicul de Medicina Muncii se pot stabili aceste reguli, intern, de către fiecare angajator în parte”, a declarat Alin Stoica.

Întrebat cum se va proceda în instituția pe care o conduce, Stoica a răspuns: „Încă nu am stabilit, dar vom stabili că acolo unde într-un birou sunt toate persoanele vaccinate nu se va purta mască”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.