Alin Stoica: În jurul unităţilor şcolare pe un perimetru de 50 de metri se va purta mască (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că, în ședința de sâmbătă, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a stabilit că în jurul unităţilor de învăţământ pe o rază de 50 de metri unde există „potenţial” de aglomerare la venire şi la plecare se va purta mască de către cei care vor staţiona în acel perimetru.

„Încă nu s-a terminat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. Discuţiile au continuat un pic mai mult având în vedere dificultatea de a decide de exemplu care sunt alte spaţii aglomerate. În principiu am stabilit că, în jurul unităţilor şcolare unde există potenţial de aglomerare la venire şi la plecare şi sunt evident copii majoritatea sub 16 ani care nu pot fi vaccinaţi, atunci este necesară stabilirea unui perimetru de 50 de metri în jurul şcolii. Acolo va fi obligatorie purtarea măştii pentru cei care vor staţiona în acest perimetru. (...) Aşa cum este în Hotărârea de Guvern rămân acele zone. Nu am adăugat nimic însă vom avea o perioadă de monitorizare de o săptămână în care DSP, Poliţia Jandarmeria vor monitoriza şi vor face propuneri către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă”, a afirmat acesta.

El a spus că monitorizările vor consta în „observări făcute, notate şi transmise, adică un fel de observare empirică a situaţiei de pe teren” și a menționat că toate măsurile stabilite în şedinţă vor intra în vigoare imediat.

„Măsura intră în vigoare imediat pentru că CMBSU trebuie să se adapteze la noile reguli care au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern azi noapte, deci trebuie să intre în vigoare imediat”, a precizat Alin Stoica.

