Alin Stoica: Nu am primit o explicație pentru modificarea criteriilor de carantinare. Instituția Prefectului nu are atribuții pe această zonă (VIDEO)

Prefectul Capitalei a vorbit, marți seară, într-o intervenție telefonică în emisiunea Dosar de Politician, prezentată de Silviu Mânăstire, pe B1 TV, despre modificarea criteriilor pe baza cărora se carantinează localitățile. Acesta a anunțat că nu a fost anunțat despre hotărâre, însă consideră că nu este nevoie de carantină în București, pentru că rata de infectare a început să scadă.

"Rata de infectare începe să scadă, chiar dacă este încă mare. Nu am primit o explicație pentru modificarea criteriilor de carantinare. Instituția Prefectului nu are atribuții pe zona de stabilirea criteriilor tehnice medicale pe baza cărora se fac analizele epidemiologice. Nu ar fi putut să dea nici un fel de input valoros.

Deciziile se iau în comitetul științific, interministerial ca din care fac parte mai multe instituții și specialiștii care iau decizii.

Decizia de prelungire a restricțiilor de sâmbătă este de aplica niște măsuri, altele decât carantina.Vedem ca rata de infectare scade, deci masurile functionează. În acest moment, nu se impun alte măsuri", a spus Alin Stoica.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.