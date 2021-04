Alin Stoica: Nu se va ține cont de domiciliu pentru imunizarea la Maratonul de Vaccinare din București. Peste 20% dintre locuitorii capitalei au primit deja prima doză de ser împotriva COVID-19 (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei a vorbit, marți seară, într-o intervenție telefonică în emisiunea "Dosar de Politician", prezentată de Silviu Mânăstire, pe B1 TV, despre maratonul de vaccinare care se va desfășura în București, la începutul lunii mai.

"Maratonul de vaccinare va avea loc între 6 și 9 mai. Este o inițiativă a CNCAV și se va desfășura în București la Sala Palatului și Biblioteca Națională", a spus prefectul.

Întrebat dacă vor exista piedici pentru cei care nu sunt domiciliul în București, Stoica a precizat că acest aspect nu este important.

"Nu exista nici un fel de interdicție de a participa. Cine dorește să se vaccineze, cu buletinul, fără programare, nu este nici o condiție de domiciliu", a spus Alin Stoica.

Prefectul a precizat și proporția de bucureșteni vaccinați împotriva COVID-19 pană în acest moment.

"Sunt peste 20%. Sunt cam 760.000 de doze de vaccin făcute pana acum, însă cam 260.000 de bucureșteni sunt vaccinați cu ambele doze. Populația oficială la care se calculează este de 2.000.200", a mai spus Stoica.

