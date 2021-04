Alin Stoica, prefectul Capitalei: La acest moment nu se impun alte măsuri în București / Ordinul de carantinare este luat de DSU (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, susține că măsurile de protecție sanitară valabile în București – care au fost prelungite în weekend – funcționează, astfel că nu se impun alte restricții la ora actuală. Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician” cine ia decizia finală cu privire la o eventuală carantinare a orașului, oficialul a explicat că „ordinul de carantinare este luat de DSU”, conform legislației în vigoare.

