Alin Stoica, prefectul Capitalei: Nu schimbăm nimic, sunt regulile din ordinele miniștrilor. Noua oră de la care nu putem să ieșim afară va intra în vigoare duminică seară (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat sâmbătă, înainte de ședința privind restricțiile din București, că se vor aplica regulile din ordinele miniștrilor și că nu se va modifica nimic.

"Nu modificăm nimic, sunt regulile care deja există în ordonantele miniștrilor, credem că e bine să fie prinse în același act. Măsurile o să intre în vigoare de la ora 0:00, dar noua oră de la care nu putem să ieșim va intra în vigoare duminică seară"

Prefectul Alin Stoica a anunţat că multe dintre măsurile care vor fi aplicate, vor fi „clarificate". Hotărârea de Guvern prin care sunt instituite noi măsuri de restricție, în funcție de rata de incidență din fiecare localitate, a fost publicată deja aseară în Monitorul Oficial.

