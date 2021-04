Alin Stoica, prefectul Capitalei: Vom aștepta 48 de ore și, dacă se menține trendul descendent al ratei de infectare, vom convoa CMBSU și vom dispune măsuri de relaxare

Incidența din Capitală a scăzut sub pragul de 3, conform bilanțului epidemiologic de vineri, iar prefectul Alin Stoica a precizat că, dacă se menține trendul descendent al ratei de infectare, în 48 de ore va fi convocat Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru a fi dispuse măsurile de relaxare, „respectiv permiterea funcționării sălilor de spectacol și a restaurantelor, fără depășirea capacității de 30% din numărul de locuri”.

Alin Stoica, prefectul Capitalei, despre convocarea CMBSU și dispunerea măsurilor de relaxare după scăderea ratei de infectare

„Vom aştepta cele 48 de ore prevăzute de hotărârea de guvern - e perioada în care comitetul se întruneşte - şi, dacă se menţine trendul descendent al ratei de infectare, vom convoca şi vom constata scăderea sub acest prag de 3 la mie şi vom dispune măsurile, respectiv permiterea funcţionării sălilor de spectacol şi a restaurantelor, fără depăşirea capacităţii de 30% din numărul de locuri”, a declarat Alin Stoica, pentru Agerpres.

CMBSU nu va fi convocat mai devreme de 48 de ore, a precizat prefectul Capitalei, care a explicat că incidența este cu foarte puțin sub 3 la mia de locuitori.

„Nu vom lua măsura aceasta mai devreme, ci vom aştepta cele 48 de ore. Suntem foarte puţin sub 3 la mie, suntem la 2,98 la mie. De asemenea, trebuie să aşteptăm şi recomandările specialiştilor epidemiologi de la DSP”, a mai spus Alin Stoica.

Bilanțul epidemiologic de vineri plasează Bucureștiul la o incidență de 2,98 la mia de locuitori, un nivel mai mare decât cele înregistrate în județele țării, dar sub pragul de 3. În ziua anterioară, Capitala era la o rată de infectare de 3,09.

Radu Țincu: A scăzut rata de infectare, dar nu și numărul pacienților din spital

Evoluția epidemiei a fost analizată de Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, în emisiunea „Talk B1” cu Irina Petraru.

„De la o rată de infectare de peste 7 la mia de locuitori, am ajuns la sub 3. Acest element se regăsește în numărul de pacienți care necesita spitalizare si acces în Terapie Intensivă,. Pe de altă parte, chiar dacă am scăzut acesta rată, nu avem o scădere a numărului de pacienți din spital, ceea ce arată că încă nu am reușit imunizare grupelor vulnerabile, cum se întâmplă în alte țări. In România, încă avem o rată mare a deceselor, ceea ce arată că persoanele vulnerabile, vârstnicii și cu boli cronice nu s-au imunizat într-un proces suficient de mare încât să se prevină formele severe. Autoritățile nu trebuie să piardă din vedere persoanele vulnerabile, cu boli cronice, care nu vor veni cu mașina, să se vaccineze in centrele drive-thru, mulți nu au acces la internet. Persoanele vulnerabile trebuie să reprezinte o prioritate pentru sistemul sanitar”, a explicat Radu Țincu.