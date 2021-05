Alin Stoica: Școlile din Capitală pot să organizeze ore fizic pentru toată lumea. Dacă au situații speciale, decizia e la consiliul de administrație sau la Inspectorat. Masca, obligatorie pe o rază de 50 de metri (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a precizat că școlile din București vor putea organiza cursuri cu prezență fizică pentru toți elevii. În cazul unor situații speciale, spune el, decizia nu aparține Prefecturii, ci consiliilor de administrație și Inspectoratului Școlar. Totodată, oficialul a precizat că rămâne în vigoare decizia privind obligativitatea purtării măștii pentru persoanele care staționează pe o rază de 50 de metri în jurul școlii.

Întrebat marți dacă profesorii care nu doresc să înceapă școala în format fizic pot alege predarea în sistem online, prefectul Capitalei a explicat: „Decizia nu este aici din această perspectivă. Școlile pot să organizeze școala fizic pentru toată lumea. Dacă au situații speciale, atunci decizia este la consiliile de administrație ale școlii sau la Inspectorat, nu la Prefectură”.

Întrebat dacă se menține obligativitatea purtării măștii pe o rază de 50 de metri în jurul școlii, Alin Stoica a precizat: „Da, bineînțeles, acea decizie este în continuare în vigoare, pe o rază de 50 de metri în jurul unităților școlare, toată lumea care staționează este obligată să poarte mască, deci nu trecătorii, ci cei care staționează pe acea rază”.

știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.