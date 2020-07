Alina Bica a fost prinsă în Italia: Fosta șefă a DIICOT este în custodia autorităților din Peninsulă

Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, a fost prinsă de polițiști în Italia. Anunțul a fost făcut, vineri seara, de șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu. Alina Bica se află în acest moment în custodia autorităților din Italia. Acum urmează să fie făcute toate procedurile astfel încât fosta șefă a DIICOT să fie adusă în țară.

Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, a fost prinsă în Italia

Alina Bica a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare în noiembrie 2019, pentru favorizarea făptuitorului. La începutul anului 2018, înainte ca instanța să pronunțe sentința, Bica a fugit din țară. Pentru o perioadă lungă de timp, Alina Bica s-a aflat în Costa Rica. Ulterior s-a spus despre aceasta că s-ar afla în Spania.

De altfel, Alina Bica nu este singura prinsă de polițiști în Italia. Și omul de afaceri din Cluj Ioan Bene, condamnat la închisoare tot în noiembrie 2019, a fost găsit de polițiști în aceeași zonă din Italia în care se afla și fosta șefă a DIICOT.

„În urma cooperării polițienești internaționale, precum și a bunei relații instiuționale între ministrul Afacerilor Interne din România și ministrul de Interne italian, în aceasta seară, colegii din Italia au identificat și retinut doi urmariți internaționali:

1. BICA Alina Mihaela, urmarită international în baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

2. BENE Ioan, urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de către Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.

Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predarii către Romania”, a anunțat șeful IGPR, Liviu Vasilescu.

Alina Bica era dată în urmărire internațională, după ce a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare

În iunie 2018, Alina Bica a fost condamnată de de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care era acuzată de favorizarea făptuitorului.

Fosta șefă a DIICOT a fost arestată în perioada în care s-a aflat în Costa Rica, fiind eliberată în decembrie 2018, după ce a formulat contestație față de formarea completurilor de 5 judecători.

Bica a fost dată în urmărire internațională în noiembrie 2019, după ce Înalta Curte a respins apelul formulat de aceasta și astfel fosta șefă a DIICOT a rămas cu pedeapsa patru ani de închisoare cu executare.