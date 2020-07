Alina Bica ar putea afla, luni, dacă rămâne în arest până la extrădarea în România sau va fi eliberată. Fosta șefă a DIICOT va fi audiată de instanța italiană

Judecătorii din Italia ar putea lua o decizie, luni, în ceea ce privește menținerea în arest a Alinei Bica, fost procuror-șef DIICOT, până la extrădarea în România, susțin surse judiciare, potrivit G4Media.



Alina Bica ar putea afla, luni, dacă rămâne în arest până la extrădarea în România sau va fi eliberată





Alina Bica va fi audiată de instanța italiană, luni, și își va exprima opinia cu privire la aducerea sa în țară pentru ispășirea pedepsei de 4 ani de închisoare cu executare, din dosarul în care a fost găsită vinovată pentru favorizarea făptuitorului. În termen de 48 de ore, judecătorii din Italia vor discuta sub ce măsură trebuie să aștepte fosta șefă a DIICOT procesul privind extrădarea sa în România, iar termenul se scurge luni.

Judecătorii au mai multe variante la dispoziție și, după caz, pot fie să îi prelungească arestul Alinei Bica, fie să o elibereze pe cauțiune, fie să o consemneze la domiciliu, au explicat aceleași surse.

Cu toate acestea, este greu de estimat pe ce perioadă se vor întinde procedurile efective pentru extrădarea din Italia. Conform normelor UE, Alina Bica are dreptul la un proces acolo, astfel încât să se stabilească o decizie referitoare la solicitarea de extrădare formulată de partea română. Concret, România ar trebui să transmită formal o cerere în acest sens, prin intermediul Ministerului Justiției.



Fosta șefă a DIICOT vine în fața instanței, după ce a fost prinsă de polițiștii din Italia





Alina Bica, fost procuror-șef DIICOT, a fost prinsă de polițiști în Italia. Anunțul era făcut, vineri, de către Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române, care mai preciza că ea se află în custodia autorităților italiene și că urmează să fie demarate toate procedurile necesare pentru aducerea sa în țară.

„În urma cooperării polițienești internaționale, precum și a bunei relații instiuționale între ministrul Afacerilor Interne din România și ministrul de Interne italian, în aceasta seară, colegii din Italia au identificat și retinut doi urmariți internaționali:

1. BICA Alina Mihaela, urmarită international în baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

2. BENE Ioan, urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de către Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.

Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predarii către Romania”, anunța Liviu Vasilescu, șeful IGPR.



Alina Bica, condamnată la 4 ani de închisoare cu executare





Alina Bica a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare în noiembrie 2019, pentru favorizarea făptuitorului. Înainte ca instanța să pronunțe sentința, în debutul anului 2018, Alina Bica fugea din țară și a petrecut o perioadă lungă de timp în Costa Rica. Ulterior, se spunea despre ea că s-ar afla în Spania. La începutul anului 2018, înainte ca instanța să pronunțe sentința, Bica a fugit din țară. Pentru o perioadă lungă de timp, Alina Bica s-a aflat în Costa Rica. Ulterior s-a spus despre aceasta că s-ar afla în Spania.

Înalta Curte de Casație și Justiție o condamna pe Alina Bica la patru ani de închisoare cu executare în iunie 2018. Ea a fost arestată în perioada în care s-a aflat în Costa Rica, fiind eliberată în decembrie 2018, după ce a formulat contestație față de formarea completurilor de 5 judecători. Alina Bica a fost dată în urmărire internațională în noiembrie 2019, după ce Înalta Curte i-a respins apelul.