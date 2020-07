Alina Bica preferă să facă închisoare în Italia: 'În România există un singur penitenciar pentru femei și mai mult de jumătate dintre deținute au fost condamnate pe baza investigațiilor efectuate de biroul meu' (VIDEO)

Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, aflată în arest la domiciu în Italia, s-a declarat din nou nevinovată și a precizat că sentința pe care a primit-o se bazează pe o interpretare dubioasă a legii. În plus, ea a indicat că dacă e sa ajungă la închisoare, ar prefera să o facă în Italia. Alina Bica a fost arestată vineri seara, în Italia, unde a locuit și a lucrat timp de aproape un an.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.