Alina Mungiu Pippidi, despre aducerea lui Radu Mazăre în țară: Cred că e o lecție foarte bună pentru sceptici care își imaginează că totul e o vastă conspirație (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu Pippidi a declarat, luni, invitată în studioul Știrilor B1 TV, că aducerea lui Radu Mazăre în România este „o lecție foarte bună pentru sceptici”.

”Cred că e o lecție foarte bună pentru sceptici care își imaginează în continuare că totul e o vastă conspirație. (...) Odată ce a existat o voință politică unificată, la noi, ca domnul Mazăre să fie chemat înapoi, iată că a durat foarte, foarte puțin. Întrebarea este câți ani va mai dura, dar eu nici nu cred că se vor mai rezolva vreodată consecințele faptului că el a guvernat locul acela atâta amar de vreme. Vă dați seama câți oameni sunt acum în Constanța care au drepturi pe terenuri care sunt, de fapt, ale noastre, a celor care aveam drepturi înaintea lor”, a declarat Alina Mungiu Pippidi.

Radu Mazăre a fost adus luni seară în România cu o aeronavă Tarom, de la Paris, însoţit de o escortă formată din 12 poliţişti francezi şi români.

Fostul primar a fost transportat luni seară la Penitenciarul Rahova pentru a-și ispăşi pedeapsa de nouă ani de corupţie primită în dosarul retrocedărilor de pe litoral. Mazăre își va petrece prima noapte în celulă după ce timp de un an și jumătate s-a aflat în Madagascar.

