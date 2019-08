Politologul Alina Mungiu Pippidi consideră că situația de la Caracal scoate la iveală pe lângă eșecul sistemului 112, un eșec major al opiniei publice din România.

Prezentă în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Pippidi a vorbit despre felul în care sunt folosite cazuri precum cel de la Caracal.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

”Cazul Caracal e un caz din care am avea de învățat și am putea să schimbăm ceva pe fond, având în vedere cât timp a mai rămas până la alegerile prezidențiale.

Lucrurile acestea se petrec în natură în mod întâmplător, mereu sunt crime, mereu sunt orori. Ce e diferit este că ele sunt folosite, din păcate, altfel, în funcție de calitatea opiniei publice. De fapt, unul din lucrurile pe care le arată cazul Caracal, dincolo de faptul că a fost un enorm eșec al sistemului 112, dar este și un enorm eșec al opiniei noastre publice, o opinie publică care a sfârșit prin a nu mai deosebi albul de negru”, a spus Pippidi.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

”O opinie publică care atunci când i se aduc dovezi clare, irefutabile, dovezi genetică, făcute într-un timp record de niște oameni devotați care au muncit știind că e un mare interes public pentru cazul ăsta, consideră ca nu s-ar fi întâmplat nimic și pot crede în continuare că nu există. Dacă ai o opinie publică care nu deosebește victima de criminal, în acest moment o să ai o societate care va fi o junglă și asta este foarte adevărat pentru societatea românească de astăzi. Nu că în această societate nu ar fi și animale domestice care trăiesc fără să mănânce alți oameni, dar nu le mai deosebește nimeni de animalele sălbatice”, a mai comentat Alina Mungiu Pippidi.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.