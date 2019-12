Alina Mungiu Pippidi, despre condamnările din dosarul Colectiv: ”Tragedia cea mai mare este că s-a pierdut și această ocazie nenorocită pentru niște măsuri de politici publice care să remedieze situațiile” (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu Pippidi este de părere că după tragedia din clubul Colectiv ar fi fost momentul începerii unei dezbateri privind o serie de măsuri de politici publice. Prezentă în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, aceasta a precizat că, în schimb, în acest moment dezbaterea se axează doar pe zona pedepselor.

Declarațiile Alinei Mungiu Pippidi vin în contextul în care abia după 4 ani de la tragedie, avem primele condamnări în Dosarul Colectiv. Fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, ar trebui să stea 8 ani si 6 luni în inchisoare, în timp ce patronii clubului au primit 11 ani si 8 luni cu executare. De asemenea, inspectorii ISU care au făcut controalele în club au fost condamnați la 9 ani si două luni de închisoare. Decizia pronunțată, luni de magistrații de la Tribunalul București nu este definitivă.

”Mie mi se pare că, având în vedere că, în majoritatea cazurilor, condamnările sunt foarte aproape de ce au cerut procurorii, iar procurorii totdeauna cer la maximul limitei legale, nu se puteau da condamnări mai mari.

Deși înțeleg foarte bine că niciun fel de pedepse și niciun fel de compensații financiare nu pot să compenseze ce au pierdut oamenii care au pierdut pe cineva drag sau care au fost schilodiți în tragedia respectivă, mie mi se pare că tragedia cea mai mare este faptul că s-a pierdut și această ocazie nenorocită pentru o adevărată dezbatere și niște măsuri de politici publice care să remedieze situațiile, iar dezbaterea se duce numai în zona de pedeapsă.

Cred că pentru procurori e o zi bună. Ei au obținut, în mare măsură ce și-au propus, și-au propus maximum a ce puteau face.

Acum nu este momentul unei discuții raționale. Dacă pornim de la inculpat la inculpat, toată lumea trebuia să ia pedepsele astea. Eu cred că la ora asta trebuie să fim de un curaj extrem să discutăm, de exemplu, dacă primarul trebuia să ia această cifră care este mult mai mare decât cifrele unor oameni care au violat, au făcut infracțiuni sexuale, decât oameni care au făcut omor prin imprudență mult mai direct.

Să ne gândim că mâine, dacă este un cutremur în România sau dacă se întâmplă niște incendii, sunt în această situație mii de clădiri publice”, a declarat Alina Mungiu Pippidi.

