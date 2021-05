Alina Mungiu-Pippidi, despre împușcarea ursului Arthur de prințul de Liechtenstein: Nu e clar că s-ar fi întâmplat ceva ilegal, oricum, nimic să justifice un dosar penal. N-ai de ce să te legi de el, cel mult pentru că a încălcat carantina (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit joi seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, despre subiectul împușcării ursului Arthur de către prințul Emanuel de Liechtenstein. În opinia sa, nu există motive pentru deschiderea unui dosar penal în acest caz, însă ar trebui luate măsuri pentru încălcarea carantinei.

”E o poveste care a făcut carieră în presa internațională pentru că e o poveste anti-privilegiu. Povestea plasează România ca pe o lume a treia în interiorul Europei, un loc în care străinii bogați și privilegiați... Trebuie spus că prințul și familia nu prin originile lor princiare sunt atât de extraordinari – Europa e plină de familii aristocratice scăpătate –, ci prin faptul că sunt extraordinar de bogați, că există o bancă cu acest nume, că Liechtenstein, ca Luxemburg, sunt extraordinare paradisuri fiscale, mici locuri care scapă minunatelor directive europene și în care toată lumea își spală banii. (...)

Simplul fapt că sunt un fond de investiții, care face investiții și în România, arată din start că sunt niște oameni tratați altfel decât ceilalți. Povestea unui bancher de investiții care, la origine, e doctor și mai are și titlu princiar și care vine și își cumpără acest privilegiu de a vâna trofee, evident că a fost foarte carismatică”, spune Pippidi.

