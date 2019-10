Alocații de hrană mai mari pentru toți copiii cu nevoi speciale din Sectorul 4

Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, instituție subordonată Primpriei Sectorului 4, a obținut, în premieră, fonduri suplimentare de la Ministerul Finanțelor, în sumă de 800.000 lei, pentru plata integrală a drepturilor legale cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în întreg anul 2019 (perioada ianuarie – decembrie).

Banii sunt destinați majorării cu 50% a valorii normei de hrană pentru copiii din școlile speciale, majorare care trebuie să le fie acordată conform legii, dar care a fost cerută până acum, cel puțin la nivelul Capitalei, doar de autoritățile locale din Sectorul 4.

“Sunt convins că această suplimentare de fonduri obținută de Primăria Sectorului 4 se traduce în mai puține griji materiale pentru familiile care trebuie să se concentreze pe terapii de suport pentru acești copii. Este important și este de datoria noastră ca împreună, administrația locală și comunitatea, să punem în valoare resursele care deja există la nivel guvernamental. Și asta am făcut prin solicitarea de a fi suplimentatate și sumele alocate pentru hrana copiilor cu nevoi speciale, școlarizați în unitățile de învățământ speciale. Pentru că acești copii primesc deja hrană la școală, diferența care reprezintă majorarea prevăzută de lege va fi virată în conturile părinților. Ministerul Finanțelor a răspuns cererii noastre redistribuind banii alocați și necheltuiți de alte administrații bucureștene, iar aceasta este nu doar o confirmare, ci si o garanție a faptului că proiectele noastre pentru comunitate au ecou. Pentru noi este important ca toți copiii noștri, familiile lor să se bucure de toate drepturile pe care le conferă legea. Indiferent de școala la care studiază, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează, copiii noștri trebuie stimulați și sprijiniți”, a declarat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

“Numărul copiilor care beneficiază de aceste alocații – fie că vorbim doar despre norma de hrană, fie că vorbim despre alocația de cazarmament – a crescut cu aproape 100 în acest an față de 2018. În plus, conform actelor normative în vigoare, am cerut și pentru copiii din unitățile de învățământ special din Sectorul 4 suplimentarea cu 50% a valorii normei de hrană. Legea face referire la “copii cu handicap, infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA”. În cele trei școli speciale din Sectorul 4, acestor copii le este asigurată hrana la nivelul sumelor stabilite pentru toți ceilalți, și astfel nu beneficiau de majorarea de 50% stabilită prin lege, așa cum se întâmplă în cazul copiilor școlarizați în învățământul de masă, care primesc sumele în cont. Am făcut acest demers pentru a elimina orice fel de discriminări și pentru a veni în sprijinul familiilor care trebuie să beneficieze de toate drepturile legale cuvenite, creând astfel oportunități și pentru alte administrații locale”, a explicat, la rândul său, directorul general al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ, Ana – Maria Mocăniță.

În învățământul special din Sectorul 4 sunt înregistrați 514 elevi cu cerințe educaționale speciale (483 în școlile speciale și 31 școlarizați la domiciliu), în timp ce în învățământul de masă studiază 377 de elevi, după cum urmează:

grădinițe: 37 de preșcolari;

învățământ primar: 174 elevi;

învățământ gimnazial: 152 elevi;

licee: 14 elevi.

Primăria Sectorului 4, prin D.A.U.I., a achitat deja 753.000 de lei, reprezentând norma de hrană pentru perioada ianuarie – aprilie 2019 și alocația de cazarmament, rechizite școlare, încălțăminte și îmbrăcăminte pentru perioada ianuarie – iunie 2019, atât pentru copiii din școlile speciale, cât și pentru cei școlarizați în învățământul de masă.