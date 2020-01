Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, Legea prin care sunt dublate alocațiile pentru copii.

“Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii”, anunță Administrația Prezidențială.

Decizia are loc în contextul în care premierul Ludovic Orban anunțase că PNL ia în calcul prorograrea acestei legi.

”Poziția președintelui este firească. A spus că intenția domniei sale este de a promulga legea. Noi suntem puși într-o situație în care și dacă am vrea nu am putea majora alocațiile. Cel mai probabil, soluția pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii până vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare în bugetul de stat. Lucrul acesta nu se poate face decât la rectificarea bugetară, care nu se poate face decât după data de 1 iulie. (...) Sensul discuțiilor pe care le-am avut cu președintele converge spre această soluție”, declara, vineri, Ludovic Orban.

Potrivit amendamentului depus de social-democratul Adrian Solomon, alocațiile vor fi în cuantum de: 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani; 600 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

