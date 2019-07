Alpinistul român Alex Găvan a cucerit, pe 18 iulie, vârful Gasherbrum din munții Karakorum, Pakistan, amplasând astfel tricolorul la peste 8.000 de metri altitudine, potrivit dcnews.ro.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE



„Dragi prieteni, pe 18 iulie, ora 12, ora României, am atins vârful Gasherbrum 2, de 8035 de metri, din munții Karakorum, Pakistan. Este al șaptelea vârf de peste opt mii de metri pe care am reușit să îl urc până acum fără a folosi oxigen suplimentar sau porteri de altitudine. De curând am revenit în siguranța taberei de bază. Extenuat, dar cu sufletul plin de bucurie”, a scris alpinistul pe Facebook, imediat ce a ajuns în tabăra de bază.

VESTE TRISTĂ! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! VA FI DOLIU NAȚIONAL! VEZI AICI ULTIMELE IMAGINI (GALERIE FOTO)



Alex Găvan a reușit această performanță fără să folosească oxigen suplimentar sau porteri de altitudine. Expediţia a început pe 14 iunie și era planificată pentru două luni de zile.În timpul ultimei etape de aclimatizare la 7.000 de metri, Găvan şi echipa sa au intuit potenţialul momentului şi au pornit din tabăra trei ascensiunea finală către vârf. Această urcare a durat 17 ore.