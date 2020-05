Alți 5 pacienți infectați cu coronavirus au murit în România. Bilanțul total al deceselor legate de COVID-19 urcă la 1156

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi seară, că alți cinci pacienți infectați cu coronavirus au murit, astfel că bilanțul total al deceselor înregistrate în rândul persoanelor confirmate cu COVID-19 urcă la 1156. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică, ultimele victime proveneau din județele Iași, Bacău, Galați și Alba.



Decesul 1152 se referă la un bărbat de 46 de ani, din județul Iași, care a fost confirmat cu COVID-19 în 20 mai. El a murit o zi mai târziu, în 21 mai. Comorbidități: HTA, DZ, Obezitate.

Victima 1153 este un bărbat de 54 de ani, din județul Iași. El a fost depistat cu boala infecțioasă provocată de SARS-CoV-2 în 16 mai, iar decesul său a fost înregistrat în 21 mai. Comorbidități: nefropatie glomerulara cronica, dializat, insuf cardiaca clasa a III a NYHA, insuficienta venoasa cronica, tromboze venoase multiple, hipertensiune pulmonara moderata, disfunctie sistolica severă.

Decesul 1154 vizează un bărbat de 51 de ani, din județul Bacău. Data confirmării este 10 mai, iar decesul a survenit în 21 mai. Comorbidități: obezitate.

Decesul 1155 implică o femeie de 66 de ani, din județul Galați. Rezultatul pozitiv pentru infecție cu coronavirus a venit în 7 mai. Decesul a fost înregistrat în 21 mai. Comorbidități: ciroza hepatica.

Decesul 1156 este cel al unei femei de 45 de ani, din județul Alba. A fost confirmată cu COVID-19 în 20 mai și a murit în ziua următoare, în 21 mai. Comorbidități: obezitate, HTA, DZ tip II.



România a intrat în stare de alertă din 15 mai, astfel că o parte din restricțiile cu care am trăit circa două luni de zile au fost relaxate, dar chiar și așa, marți, președintele Iohannis a explicat că epidemia încă produce efecte. În aceste condiții, șeful statului a atras atenția că, dacă ritmul de infectare și presiunea pe spitale „vor crește semnificativ”, va fi nevoie de reinstituirea stării de urgență.

„Am reușit, până acum, să controlăm epidemia, iar măsurile pe care le-am luat pe parcursul stării de urgență și-au dovedit eficiența. Au fost două luni foarte grele pentru toți. Ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum, când am reușit să facem un pas important pentru a ne relua încet, încet un mod de viață mai apropiat de cel cu care eram obișnuiți. Cred că nimeni nu își mai dorește să reintrăm în starea de urgență, dar vom fi obligați să luăm din nou această decizie în situația în care ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Tot atunci, el a susținut că „vedem tot felul de iresponsabili care răspândesc, unii din inconștiență, alții din rea-voință, dezinformări și propagă tot soiul de teorii ale conspirației, cu scopul de a cultiva neîncrederea în rândul cetățenilor. Aceste abordări, care contestă gravitatea virusului, sunt nocive, pentru că mistifică evidența, erodează autoritatea statului și pot crea breșe, afectând solidaritatea și responsabilitatea socială, care sunt fundamentale pentru a putea depăși cu bine această perioadă dificilă. Când am fost uniți într-un efort național cu toții – cetățeni responsabili, specialiști și guvernanți – am reușit să salvăm vieți și să limităm răspândirea noului coronavirus. Să nu irosim, dragi români, tot ce am câștigat în aceste două luni cu mari sacrificii”.