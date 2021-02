Am intrat în Anul Bivolului alb de Metal. Ce schimbări aduce Noul An Chinezesc

Anul acesta Anul Chinezesc sau Anul Bivolului alb de Metal a început pe 12 februarie 2021 și se termină pe 30 ianuarie 2022. Anul Nou Chinezesc se sărbătorește într-o perioadă diferită de la un an la altul. Acesta se bazează pe calendarul care ține seamă de ciclurile Lunii. De regulă, sărbătoarea este la a doua Lună Nouă, după solstițiul de iarnă.

Ce schimbări aduce Anul Nou Chinezesc

Horoscopul chinezesc pentru anul 2021 anunță multe evenimente. De la foarte importante până la ordinare. Și trebuie neapărat să încercați să profitați de acest lucru. Mai ales că orice semn zodiacal poate să se înțeleagă cu Bivolul dacă vrea. Cei care vor reuși să lege cu el o relație bună, vor putea conta pe faptul că următoarele 365 de zile vor fi pentru ei o perioadă foarte importantă din viață.

În calitate de guvernator al anului, Bivolul poate oferi foarte multe celorlalte semne din zodiacul chinezesc. Totodată însă trebuie să înțeleagă clar de ce o face. Bivolul este o ființă foarte rațională și gânditoare. Niciodată nu va risipi oportunitățile de care dispune, considerând, pe bună dreptate, că orice beneficiu trebuie oferit celui care merită, scrie horoscopurania.ro.

Horoscop Chinezesc 2021 pentru fiecare zodie

Ce rezervă anul 2021 pentru fiecare zodie în Horoscopul Chinezesc:

Șobolan

Celor născuți în zodia Șobolanului nu le va fi ușor în anul 2021: tendința lor spre risipă și ușurință, șiretenie și șmechereală se va confruntă continuu cu cerințele Bivolului de a avea un comportament nobil. Prin urmare, acest an îl va învața pe Șobolan (sau nu-l va învața) să fie mai serios și mai direct. Aceste calități cu siguranță se vor cere.

Carieră - Avem vești grozave: materialismul și realismul persoanelor născute în zodia Șobolan vor fi apreciate de zodia guvernantă a anului. Orice aspirație pe plan profesional va fi bine văzută, pentru că Bivolul iubește oamenii muncitori. Problemele pot apărea atunci când va veni momentul pentru alegerea mijloacelor pentru atingerea obiectivelor: acestea nu vor fi pe placul Bivolului. Șobolanul va fi continuu criticat pentru viclenie în afaceri și dorința de a ocupa două fotolii deodată.Au mutat tot oraşul într-o singură clădire. Acesta este blocul ce joacă rol de localitate

Dragoste și relații - Firea afectuoasă și sensibilitatea Șobolanului se vor accentua maxim în anul 2021. Anul Bivolului este o perioadă favorabilă pentru legarea unei relații serioase sau întemeierea familiei. Dacă nu ați reușit până acum să construiți o relație stabilă, Bivolul vă va înzestra cu greutate, vă va ajuta să căpătați statornicie în atitudinea față de persoana iubita, să nu cedați în fața dificultăților și să legați o relație cu adevărat trainică. Totuși, dacă veți căuta să aduceți în relație o doză de nebunie, pot apărea probleme. Bivolul nu iubește surprizele, el vrea să aibă un pat cald și o cină asigurată. Așadar, în anul 2021 reprezentanții zodiei Șobolan va trebui să se plictisească un pic pe plan sentimental. În schimb totul va fi serios și stabil.

Sănătate - Anul Bivolului va oferi multă energie și sănătate absolut tuturor reprezentanților horoscopului chinezesc, dar în cazul Șobolanului totul va fi și mai bine. Nativii din această zodie au multă grijă de ei, fac controale medicale și iau toate măsurile necesare pentru prevenirea problemelor de sănătate. Iar Bivolul susține puternic această abordare. Prin urmare, în anul Bivolului nativii din zodia Șobolan vor reuși să-și îmbunătățească semnificativ starea prin simpla abordare a acestui subiect.

Bivol

În anul Bivolului Alb de Metal reprezentanții zodiei Bivol cu siguranță vor avea noroc. Va fi un an extraordinar de bun, în care vă veți valorifica la maxim abilitățile. Singurul lucru pentru care trebuie să vă faceți griji este că defectele Bivolului de asemenea se vor accentua. Este vorba de lene și inerție, tendința de a rămâne în zona de confort când e momentul să meargă mai departe. Se mai adaugă și încăpățânarea și irascibilitatea… Da, veți avea de lucru.

Carieră - În anul Bivolului Alb de Metal, pe plan profesional se vor realiza multe, mai ales în cazul celor născuți în zodia Bivol. Orice veți planifica va fi perfect realizabil, dar va necesita eforturi considerabile. Bivolului nu-i plac rezultatele rapide, i se par nemeritate și false, așa că pregătiți-vă pentru o cursă lungă. Ar fi indicat să urmați un curs de dezvoltare a competențelor profesionale: Bivolul apreciază profesionalismul și dorința de perfecționare. Mizați în special pe bani: să nu alegeți un domeniu de activitate în care trebuie să lucrați pentru idee – Bivolul pur și simplu n-o să vă înțeleagă.

Dragoste și relații - Va fi un an de tandrețe și stabilitate. O dată la 12 ani se întâmplă ca energia anului să corespundă cu energia voastră, și este exact aceă situație. Nativii din zodia Bivolului care încă nu și-au găsit jumătatea, au șanse mari să întâlnească dragostea vieții lor și să întemeieze o familie. Ce nu va accepta Bivolul sunt relațiile neserioase și diverse “întâlniri pentru sănătate fizică”. Deși, dacă până la urmă vor duce la o relație sănătoasă pe termen lung… Bivolii care au deja un partener de viață, își vor petrece anul în pace și dragoste – de mult și-au dorit-o.

Sănătate - În anul 2021 veți dedica mai mult timp propriei persoane. Pentru a vă menține în formă, va fi necesară în primul rând trecerea la o alimentație sănătoasă. Fără extreme – pur și simplu excludeți factorii principali care acționează negativ asupra stării de sănătate. Vă puteți face un abonament la sală de fitness – Bivolul iubește antrenamentele de forță.

Tigru

Anul Bivolului Alb de Metal va fi pentru Tigru atât o perioadă interesantă, cât și una de disconfort. De fapt, se vor crea condiții ideale pentru a vă dedica timpul dezvoltării personale. Prin ce se deosebește Tigrul de Bivol? Prin tendința spre risc. Bivolul nu suportă tot ceea ce este instabil și imprevizibil, iar Tigrul practic cu asta trăiește. Prin urmare, în anul Bivolului Alb de Metal Tigrul va trebui să lupte pentru dreptul de a face schimbări, pentru că are nevoie de ele ca de aer.

Carieră - Pe plan profesional Tigrul se va putea arăta în toată splendoarea lui. Bivolul va așterne paie acolo unde Tigrul va uita să-și pună o pernă de siguranță, Bivolul îi va oferi Tigrului și resursele necesare pentru atingerea celor mai ambițioase obiective. Curajul de a-și asuma riscuri și vioiciunea Tigrului îi vor permite să facă un salt considerabil în carieră, tendința de a se impune îl va determina să se afirme la maxim, dacă Bivolul, bineînțeles, nu-l va mustra pentru supraactivitate. Ascultați de următorul sfat: încercați să stabiliți o relație bună și armonioasă cu șefii – cu cât mai echilibrată va fi, cu atât mai multe șanse veți avea să obțineți rezultate excelente în anul 2021.

Dragoste și relații - Pe plan sentimental va fi un pic de agitație. Ceea ce trebuie să rețină reprezentanții zodiei Tigru sună cam așa: nu vă jucați cu focul și gândiți-va bine înainte să faceți ceva. Bineînțeles, pentru Tigrii aprigi și înfocați este o recomandare extrem de greu de urmat, dar dacă e să mizați pe noblețe (și Bivolul, și Tigrul ambii au această calitate), puteți ajunge la o armonie absolută in viață de cuplu. Bivolul îl va aduce pe Tigru cu picioarele pe pământ și îl va tempera, îl va face mai familist și mai puțin impulsiv. Pentru mulți Tigri acest an va fi o oportunitate excelentă de a duce relația la un nivel mai serios.

Sănătate - În anul Bivolului Alb de Metal practic toate zodiile din horoscopul chinezesc se vor bucura de multă energie și o stare bună de sănătate. Totuși, în cazul Tigrului trebuie să ținem cont de faptul că înclinația spre risc poate duce la traumatisme, care având în vedere lentoarea Bivolului, se vor face simțite mult timp. Anul acesta orice boală trebuie mai degrabă prevenită decât tratată, pentru că procesul de vindecare poate dura luni întregi.

Iepure

Pentru cei născuți în zodia Iepure anul Bivolului Alb de Metal va fi o perioadă minunată, în care vor reuși să se afirme fără să depună prea mult efort. Guvernatorul anului, Bivolul, va crea condițiile necesare pentru ca Iepurele să se poată ocupa de ceea ce-i place. Toată lumea va fi mulțumită, toată lumea va fi liniștită. Atât Bivolul, cât și Iepurele, țin foarte mult la liniște și stabilitate.

Carieră - Pe plan profesional, în anul 2021 Iepurele va reuși să se afirme nu numai în modul obișnuit, ca un diplomat și un gânditor, dar și ca un foarte bun executant și un adevărat maestru capabil să facă multe de unul singur. Acest an îi va permite Iepurelui să realizeze în sfârșit ceea ce a fost timp de mulți ani numai în planurile și visurile lui. De undeva vor apărea forțele și resursele necesare, banii și timpul necesar pentru dezvoltare. Vor veni susținători care îl vor îndruma și îi vor indica ce să facă și unde să meargă. Iepurelui îi va rămâne doar să-și folosească abilitatea de a negocia, să fie super drăguț (știe el să facă asta) și să-și extindă cercul de cunoștințe pentru a atrage continuu oameni noi în proiectul său.

Dragoste și relații - Pe plan sentimental, în anul Bivolului de Metal lucrurile se vor complica. Iepurele, de regulă foarte ușurel, va fi pătruns de energia Bivolului și va dori mai multă seriozitate în sentimente. Prin asta îi va îndepărta pe mulți dintre cei cu care s-a obișnuit să-și petreacă timpul, în schimb va avea șanse mari să găsească persoana care îi va înlocui pe toți deodată. Dorința Iepurelui de a avea o familie s-ar putea îndeplini anume în anul 2021, trebuie să tindă spre construirea unei relații calde pe termen lung și întemeierea unei familii, și atunci totul se va realiza.

Sănătate - În anul 2021, Bivolul Alb de Metal îi va înzestra pe toți cu multă energie și o stare fizică bună. Dacă aveți vreo problemă de sănătate, este timpul să o rezolvați, cu siguranță veți avea resursele necesare pentru asta. În cazul nativilor din zodia Iepure trebuie acordată atenție specială sistemului nervos – nu vă stresați, nu vă cufundați în muncă chiar dacă veți avea de făcut lucruri foarte interesante și importante. Aveți grijă de voi.

Dragon

În anul Bivolului Alb de Metal cei născuți în zodia Dragon vor simți că forța lor interioară pare să se fi dublat. Iată ce se întâmplă când se combină două energii extraordinar de puternice – cea a Bivolului și cea a Dragonului. Amândoi sunt puternici, nobili și ambițioși. Dar în timp ce Bivolul este inert, Dragonul se mișcă cu viteză maximă, măturând totul din calea lui. În anul 2021 asta va fi și o resursă puternică, și un inconvenient.

Carieră - Anul 2021 va fi pentru Dragon o perioadă de mare succes, deși se poate întâmpla și invers, poate să devină cel mai prost an din ultimele 12. Este important ca Dragonul să nu-și supraestimeze puterile în momentul în care va lua o decizie extrem de importantă în ceea ce privește cariera și banii. Și în acest an cu siguranță va lua această decizie. Bivolul va oferi Dragonului resursele necesare pentru îndeplinirea celor mai dificile sarcini și Dragonul, foarte bucuros că are totul sub control, s-ar putea să încerce să muște mai mult decât poate mesteca. Această mușcătura riscă să devină o greșeală fatală, așadar trebuie făcut totul posibilul pentru a se astâmpăra când e vorba de lucruri importante pe plan profesional. Dragonul va întâmpina dificultăți în stabilirea unor relații de muncă armonioase, pentru că guvernatorul anului, Bivolul, îi va cere să fie calm și ascultător, condiții cel mai greu de îndeplinit pentru Dragon.

Dragoste și relații - În anul 2021, Dragonii se vor remarca în mod deosebit pe plan sentimental. Va fi anul în care tendința Dragonului spre eroism va prinde rădăcini în solul fertil și umed al Bivolului și va răsări. Dragonii vor face fapte eroice pentru persoana iubita (chiar și femeile Dragon), își vor alege o țintă și vor trage direct în ea. Nu se știe doar cum se va simți și cum va reacționa “victima” la aceste trageri neautorizate. Bivolul îl poate astâmpăra un pic pe Dragon, înzestrându-l cu mai multă tandrețe și bunătate, dar Dragonul trebuie să vrea asta.

Sănătate - În anul Bivolului Alb de Metal, Dragonul se va bucură de o stare de sănătate relativ stabilă. Bivolul va reuși să-l tempereze în ciuda caracterului rebel. În 2021, nativii din această zodie ar trebui să acorde mai multă atenție sistemului nervos – orice ședința cu un psiholog sau psihoterapeut va avea rezultate de durată.

Șarpe

Anul Chinezesc 2021 va fi pentru reprezentanții zodiei Șarpe o perioadă de odihnă și oportunități, pentru că energia Bivolului Alb de Metal va completa foarte bine ceea ce îi lipsește Șarpelui. Amatorul de meditații și căutări spirituale va avea ocazia în sfârșit să se relaxeze, pentru că Bivolul cel înțelept îi va asigura un suport solid – poate fi vorba atât de o persoană, cât și de circumstanțele care se vor crea în anul 2021.

Carieră - Anul acesta Șarpele va putea atinge orice înălțime (și anume la înălțimi visează) pe care își va propune să o atingă. Bivolul Alb de Metal îi va da senzația că totul este posibil. O condiție specială va fi doar dorința Șarpelui de a învăța și de a însuși multe lucruri noi pentru a trece la un nou nivel de dezvoltare și pentru a face un salt în carieră. În anul 2021, Șarpele trebuie să-și stabilească obiective cu adevărat înalte, fără să se teamă de greșeli sau eșec. Chiar dacă deocamdată nu este clar de unde va veni ajutorul, cu siguranță îl va avea la momentul potrivit. Șarpele va avea nevoie de toată înțelepciunea și diplomația sa pentru a-i ocoli pe concurenți și rivali (ăștia cu siguranță vor exista). Este indicat să nu va lăudați și să nu le spuneți la toți despre planurile voastre. Faceți tot ceea ce este necesar pentru succes în liniște, dar, bineînțeles, cu ajutorul Bivolului Alb.

Dragoste și relații - Pe plan sentimental, în anul 2021 va fi liniște și pace, dar nicidecum plictiseală. În anul Bivolului de Metal veți avea oportunitatea să găsiți un partener de nădejde, pentru că guvernatorul anului susține relațiile trainice și de lungă durată. Șarpele cu siguranță va ști să recunoască acel sentiment de apropiere și tandrețe, care nu apare la tot pasul… Viață familială a Șarpelui va fi anul acesta liniștită si stabilă. Singura problema poate fi tendința voastră spre intrigi subtile, țesute doar de dragul distracției, dar veți avea suficientă înțelepciune pentru a nu strica o relație importantă.

Sănătate - Anul Bivolului îi promite Șarpelui o sănătate bună și posibil o îmbunătățire a stării generale. Acestea se vor datora unui regim de viață sănătos, bazat pe alimentație sănătoasă și activitate fizică regulată. Evitați suprasolicitările, dormiți suficient, reduceți stresul și va veți bucura în anul 2021 de o stare excelentă.

Cal

Pentru cei născuți în zodia Calului anul 2021 al Bivolului Alb de Metal nu va fi o perioadă tocmai ușoară. Chestia e că Bivolul și Calul pe cât de mult se aseamănă, pe atât de diferiți sunt. Pe de o parte, Bivolul va ajuta Calul să se afirme, îi va oferi resursele pentru realizări, dar pe de altă parte, va veni cu cerințe care nu vor fi deloc în concordanță cu ce și-a propus Calul. Puteți încerca, totuși, să ajungeți la un compromis.

Carieră - Persoanele născute în anul Calului tind să-și atingă obiectivele pe plan profesional cu orice preț. Concurează atât cu alții, cât și cu ei înșiși, pentru a demonstra că merită multe. În anul Bivolului Alb de Metal, Calul va avea tot ce-i trebuie pentru a avansa în carieră, rămâne de văzut doar cum își va gestiona resursele. Există riscul să-și consume marea parte din energie chiar la început de drum și să se simtă lipsit de puteri la mijlocul drumului, atunci va trebui să se caute de unde să obțină resurse suplimentare. Bivolul nu iartă o atitudine neglijentă față de ceea ce oferă, așadar, în ceea ce privește munca și banii, anul 2021 va fi pentru nativii din zodia Cal un an, în care va trebui să dea dovadă de prudență, spirit practic și o abordare rațională a vieții.

Dragoste și relații - Dorința Calului de a avea mai multe deodată intră în opoziție absolută cu conservatismul Bivolului. Guvernatorul anului va face tot posibilul să păstreze tot ce are, iar Calul are nevoie de schimbări și de aer. Calul vrea să stabilească contacte noi, să rupă relațiile vechi, să lege altele noi, să-și schimbe anturajul, dar circumstanțele îi vor pune piedici. Pe de o parte, va exista o mare dorință de schimbări, pe de altă – înțelegerea faptului că acestea se vor realiza mai greu ca altă dată. Cu toate acestea, va fi în continuare important să va extindeți cercul de cunoștințe, chiar dacă va trebui să sacrificați ceva la ce nu va vine să renunțați.

Sănătate - În anul 2021 nativii din zodia Cal nu ar trebui să se îngrijoreze decât pentru riscul crescut de traumatisme. Bivolul bineînțeles o să vă aștearnă paie și o să va ofere și o pernă de siguranță, dar paza bună trece primejdia rea. Așadar, e mai bine să vă ocupați de întărirea sistemului osos și muscular (luați vitamine, facei sport) și să nu vă riscați viața de dragul adrenalinei.

Capră

În anul Bivolului Alb de Metal reprezentanții zodiei Capră se vor simți ca acasă. Adică nimic nu îi va enerva, nu îi va forța să ia cu asalt înălțimile de care nu au nevoie… Dar ceva va lipsi continuu. Ce anume? O oarecare dinamică probabil, Bivolul și Capra ambii iubesc confortul și… plictiseala. Preferă mai degrabă să rămână în mediul familiar care nu prea ii mulțumește, decât să schimbe ceva. Ei bine, au la ce să se gândească.

Carieră - În această sferă nu se va întâmpla din păcate nimic interesant. În schimb, nimeni nu o va ruga pe Capra să fie angajatul lunii, să îndeplinească planul anual în șase luni și să se gândească la niște strategii de dezvoltare de succes. Guvernatorul anului îi va permite Caprei să fie ea însăși, să se miște fără grabă în direcția ei (pe care o simte perfect) și asta poate aduce rezultate uimitoare. După ce se va relaxa și va începe să lucreze în propriul ritm, Capra, în mod neașteptat pentru ea și pentru cei din jur, va atinge obiectivul pe care și l-a stabilit odată, dar nu a crezut că îl poate realiza. Orice este posibil totuși cu ajutorul loial al Bivolului Alb de Metal.

Dragoste și relații - În dragoste și relații, Capra va reuși să se concentreze în acest an asupra unor aspecte importante. Cel mai important lucru pe care îl va primi va fi timpul pentru a-și face ordine în gânduri și pentru a-și asculta partenerul. Este exact acel lucru, care îi lipsea Caprei de mult. Bivolul este hotărât să mențină relațiile, așa că nu va permite mari certuri și scandaluri (de care Caprei îi este frică, dar la care adesea ajung partenerii ei), va aranja totul blând și finuț, cu sensibilitate și temeinicie. Mulți nativi din zodia Capra vor reuși să-și ducă relația la un nivel mai avansat – să se căsătorească sau să facă un copil.

Sănătate - Bivolul Alb de Metal îi va înzestra pe toți din zodiac cu vitalitate și o stare bună de sănătate, așadar Caprele nu va trebui să-și facă prea multe griji pentru starea lor. Probleme pot avea totuși nativii care nu sunt obișnuiți cu activitatea fizică: este important să începeți să practicați orice fel de sport, atunci nici o boală nu o să vă atingă. Și păstrați-va echilibrul emoțional – pentru Caprele sensibile este întotdeauna valabil.

Maimuță

Anul 2021 al Bivolului Alb de Metal nu va fi unul ușor pentru Maimuță. Aceste două semne zodiacale au o serie de valori contradictorii care nu pot fi împăcate în niciun fel. Se poate încerca totuși. Dacă Maimuța va încerca să-și mai lase deoparte șmecheriile și trucurile, iar Bivolul va închide ochii la șireteniile ei, vor reuși să mențină pacea. Și din moment ce anul este guvernat de Bivol, Maimuța va fi cea care va trebui să se adapteze…

Carieră - În anul 2021, nativii din zodia Maimuță vor avea senzația ciudată că au atins deja plafonul în ceea ce fac. Într-adevăr, așa este. Bivolul, la rândul lui, va face tot posibilul să țină Maimuța pe loc, să nu o lase să plece de la locul de muncă care nu o mulțumește și să-și găsească un alt job, sau să-și ia până la urmă un concediu în scopuri creative. Senzația de o oarecare degradare și imposibilitate de dezvoltare o va urmări pe Maimuță până în momentul în care își va înfrunta frica și va renunța la tot ceea ce nu-i mai aduce satisfacții. Bivolul cu siguranță va încerca să o sperie cu gânduri că va rămâne fără bani și fără un acoperiș deasupra capului, că la un alt loc de muncă nu va fi bine. Dar trebuie să înțelegem că Bivolul pur și simplu nu vrea să lase Maimuța să încerce altceva – el, la rândul lui, nu are curajul ăsta și de ani de zile nu îndrăznește să-și asume un risc.

Dragoste și relații - Ah, va fi un an al sentimentelor contradictorii, al intrigilor și relațiilor complicate. Pentru Maimuță anul 2021 va fi un adevărat test de rezistență. Cum să-ți păstrezi individualitatea în relații? Maimuța își va pune continuu această întrebare și va descoperi răspunsuri din cele mai diferite. Se va simți lipsită de libertatea de a alege, cineva sau ceva s-ar putea să o împiedice să-și exprime sentimentele. Cu toate acestea, Maimuța nu va ceda și va continua să caute o relație sinceră în care nu este loc de plictiseală. Guvernatorul anului, la rândul lui, o va pune la încercări cu moralitate strictă și un sentiment de responsabilitate crescut.

Sănătate - Sănătatea nu vă va pune probleme serioase, dar trebuie totuși să aveți grijă de ceva. Este vorba de sistemul digestiv și sistemul nervos al Maimuței voioase, dar puțin nervoase. În ciuda dispoziției vesele, în suflet se poate ascunde un sentiment puternic de anxietate care poate duce la tulburări psihosomatice, dacă nu se iau măsuri. Aveți grijă de voi!

Cocoș

Anul 2021 va fi pentru cei născuți în anul Cocoșului un adevărat test de rezistență. Bivolul Alb de Metal este o ființă destul de pașnică, dar nu e bine să-l superi. Cocoșul, la rândul lui, este un renumit provocator, un mare specialist în crearea conflictelor și un actor iscusit. Așadar, trebuie să ne gândim cum să găsim un compromis între aspirații atât de opuse. Este evident că Cocoșul va fi cel care va trebui să se adapteze și asta cu siguranță nu-i va plăcea.

Carieră - Pe plan profesional, în anul 2021 Cocoșul va încerca să-și depășească limitele, însă Bivolul îi va potoli ardoarea. Va fi anul în care puteți îndrăzni să vă schimbați profesia sau să vă înscrieți la studii, pentru că veți avea pentru asta și forțe, și timp, și alte resurse necesare. Obstacolele care vor apărea în calea Cocoșului ambițios vor fi oamenii. Încercați să nu vă stricați relațiile cu cei care vă pot ajuta să avansați sau, dimpotrivă, vă pot bloca calea spre îndeplinirea visurilor și obiectivelor. Temperați-vă orgoliul și dezvoltați-vă abilitățile diplomatice – va fi cea mai bună investiție în anul 2021.

Dragoste și relații - În anul 2021, pe plan sentimental Cocoșilor le va fi cel mai greu. Va fi important nu numai să-și găsească parteneri noi (cei vechi s-ar putea să dispară), dar să-i și țină lângă ei. Iar asta nu va fi ușor de realizat, însă Bivolul Alb de Metal îl va înzestra pe Cocoș cu rezerve de rezistență și răbdare (important este ca el să aprecieze acest cadou generos și util). Cocoșii căsătoriți va trebui să depună mai mult efort pentru menținerea căldurii în căminul familial, iar cei care încă își caută jumătatea vor observa că nu e ușor să construiești o relație cu adevărat apropiată (ținând cont de faptul că Cocoșul este foarte deschis și nu se rușinează să se arate în toată splendoarea lui).

Sănătate - În anul 2021, Bivolul Alb de Metal le va oferi tuturor multă energie și o stare bună de sănătate, dar cei născuți în anul Cocoșului s-ar putea să-și consume rezervele prea repede. Prin urmare, sarcina principală a Cocoșilor anul acesta va fi încetinirea. Gândiți-va la un regim de alimentație și odihnă care să vă mai astâmpere puțin și vă veți bucura de o viață mult mai calitativă. În caz contrar, riscați să suferiți un traumatism, iar procesul de vindecare va dura mult timp (în anul Bivolului toate procesele se desfășoară lent).

Câine

Cei născuți în anul Câinelui se vor înțelege foarte bine cu guvernatorul anului 2021, Bivolul Alb de Metal. Au o viziune asemănătoare asupra vieții, și anume: amândoi consideră că sinceritatea și noblețea sunt cele mai importante, amândoi prețuiesc familia, evită conflictele și își adoră casa. Și deși Câinele nu este la fel de materialist și practic ca Bivolul, ăștia doi o să se înțeleagă.

Carieră - Pe plan profesional, datorită susținerii din partea Bivolului, anul acesta Câinele va avea la dispoziție mai multe opțiuni pentru a avansa în carieră. Cele mai îndrăznețe și ambițioase obiective vor fi destul de realizabile, dar întâi Câinele va trebui să recunoască în sinea lui că într-adevăr le are. Este posibil să-i fie frică să se afirme, cu toate că sigur va avea și timp și forțe pentru realizări noi. Trebuie rezolvată problema și cu falsa modestie caracteristică Câinelui, și cu dorința de a refuza ajutorul celor, care sunt la moment mai puternici. Acceptați susținerea oamenilor care vor să vă ajute să avansați – va veni timpul și îi veți răsplăti. Bivolul Alb de Metal nu-și distribuie resursele așa pur și simplu, fiți siguri că oricum veți primi nota de plata, dar mai târziu, și toată lumea va fi mulțumită.

Dragoste și relații - Va fi un an destul de liniștit pe plan sentimental. Reprezentanții zodiei Câine nu iubesc să facă schimbări când au o relație serioasă, Bivolul, de asemenea, detestă conflictele și ruperea unor relații de lungă durată. Așadar, dacă Câinele nu are un partener fidel, în anul 2021 are șanse mari să-l întâlnească și va fi o întâlnire cu adevărat importantă. Probleme pot apărea legat de cum să-și diversifice relația și cum să o condimenteze, pentru că nici Câinele, nici Bivolul nu au un temperament înfocat. Asta e, va trebui să găsească o modalitate de a întreține focul iubirii că să mențină căldura în căminul familial (atât Bivolul, cât și Câinele, sunt foarte devotați familiei și casei).

Sănătate - În anul 2021, reprezentanții zodiei Câine se vor bucura de o sănătate bună, pentru că guvenatorul anului le va oferi tuturor semnelor multă energie și vitalitate. Cu toate acestea, trebuie să acordați atenție specială regimului zilnic și echilibrului între muncă și odihnă: Câinele harnic, încurajat de Bivolul la fel de harnic, poate dezvolta obiceiul de a munci în exces, și asta îi poate afecta considerabil sănătatea. Învățați să vă odihniți anul acesta.

Mistreț

Anul 2021 va fi o perioadă favorabilă pentru cei născuți în zodia Mistreț, pentru că principalele calități și preferințe ale Mistretului coincid în mare parte cu dorințele Bivolului Alb de Metal. Ambii sunt conservatori, emotivi, prețuiesc confortul și stabilitatea. Pe de o parte, Mistrețul va aprecia resursele oferite de Bivol, iar pe de altă parte, asta îl poate împiedică să facă schimbările necesare, pentru că Bivolul îl va ține strâns și nu-l va lăsa să iasă din zona de confort pe care a creat-o pentru el cu grjiă.

Carieră - În ceea ce privește cariera, Mistrețului îi este greu să ia decizii, Bivolul, de asemenea, deseori ezită, deși iubește munca. Cu toate acestea, în anul 2021 Mistrețul nu se va confrunta cu mari dificultăți pe plan profesional și financiar. Circumstanțele se vor dezvolta în favoarea voastră, chiar dacă în jur nimic nu va merge (deși așa ceva nu prea este posibil în anul guvernat de Bivol). S-ar putea să aveți parte de ajutor neașteptat din partea unor persoane influente și să va atingeți astfel obiectivele fără mari sacrificii. Fiți politicoși și delicați în muncă, și vă veți bucura în anul 2021 de multe realizări.

Dragoste și relații - Bivolul îi va permite Mistrețului să se bucure în continuare de relația caldă și armonioasă, cu care s-a obișnuit, pe tot parcursul anului 2021. Singurele lucruri care-l pot nemulțumi pe Mistreț sunt senzația interioară de stagnare, dorința de schimbări și imposibilitatea de a o realiza la moment. Totuși, dacă vă veți ocupa de extinderea cercului de cunoștințe și relații, veți reuși să obțineți rezultate bune. Dar având în vedere firea leneșă și schimbătoare a Mistrețului, sunt puține șanse ca nativii din această zodie să se apuce de ceva nou și serios, cel mai degrabă, se vor bucura pur și simplu de liniște și pace.

Sănătate - În anul 2021 Mistrețul nu va avea probleme serioase de sănătate: Bivolul Alb de Metal îl va asigura cu energie și vitalitate. Probleme poate crea numai înclinația Mistrețului spre melancolie, care poate afecta considerabil și starea generală de sănătate, și starea de spirit. Drept consecință, se poate ajunge la răceli frecvente și stări depresive, iar soluția e una singură: nu vă lăsați descurajați de nimic și vă veți simți excelent pe tot parcursul anului.