Medic din Târgu Jiu, declarații cutremurătoare după ce a operat un pacient suspect de infecție cu COVID-19: „Am operat echipaţi în costume achiziţionate de la Dedeman“

Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu ar putea ajunge să repete povestea Spitalului de la Suceava, unde medicii s-au infectat în masă cu COVID-19.

Valentin Neagu este medic chirurg la Spitalul Județean Târgu Jiu. El a relatat pe Facebook, clipele de coșmar pe care le-a trăit în timpul unei operații în cadrul Spitalului Județean, efectuată pe un pacient, presupus infectat cu COVID-19, relatează Adevărul.ro.

Medicul povestește că el și alți colegi din cadrul spitalului, au amenajat singuri o sală de operație, cu totate cele necesare, care să deservească pacienții ce au nevoie de intervenții chirurgicale urgente, dar care prezintă și suspiciuni de infectare cu noul coronavirus. Cadrele medicale au gândit întreg traseul pacientului, astfel ca, în cazul unui rezultat pozitiv al testului de COVID-19, să nu reprezinte un pericol pentru ceilalți pacienți și personalul medical.

Conducerea Spitalului Județean Târgu Jiu nu a aprobat însă planul medicilor și a decis ca pacienții cu suspiciune de coronavirus să fie operați la etajul al treilea, practic plimbați prin tot spitalul, iar medicul Valentin Neagu, în mesajul de pe Facebook, se declară revoltat de această situație, potrivit sursei citate mai sus:

„Astazi am trait o zi trista. Am asistat neputincios la desfiintarea, practic, a unei sectii de chirurgie, din spitalul judetean, cu 50 de paturi, 2 Sali de operatie, compartiment de chirurgie infantila si chirurgie toracica, 2 Sali pansamente, sala de mese, magazii, vestiare, camera de monitorizare a pacientilor. Au fost mutati 8 pacienti , inclusiv chirurgia infantila, pe sectia de chirugie I si 1 pacient a fost externat.

Cum s-a ajuns aici?

De mai bine de o saptamana, noi chirurgii, am facut demersuri pentru stabilirea unui compartiment izolat de restul spitalului, in care accesul sa se faca direct din exterior, sa existe un cabinet de consultatii, in care pacientul suspect sau confirmat cu Covid-19 sa fie consultat de medicul specialist, care sa decida internare in chirurgie pentru operatie (sau alta sectie) sau transfer la Boli Infectioase pentru tratament si izolare. De aici, pacientul internat, sa mearga pe cel mai scurt drum spre sala de operatie, apoi spre patul de reanimare (toate la parter, in acelasi loc).

A fost realizata alimentarea cu oxigen a salii de operatii, a 2 saloane de ATI, dotarea cu ventilatoare a 4 paturi ATI, masa de operatii, lampa de operatii, aparat de anestezie, camera decontaminare cu 3 compartimente unde se poate dezbraca in siguranta personalul de costumul de protectie, se poate face dus si apoi se poate imbraca echipamentul obisnuit de spital, cale directa spre exterior de evacuare a deseurilor contaminate, incapere de sterilizare cu pupinel destinat sterilizarii instrumentarului chirurgical metalic, campuri operatorii si halate chirurgicale sterile, de hartie, solutii dezinfectante, nebulizator de sterilizare a incaperii, camera pentru personal, etc.

A fost gandit de noi toti si acceptat unanim ca cea mai buna solutie pentru protejarea restului pacientilor din spital si a personalului medical si de curatenie. Atasam documentul cu toate semnaturile celor care au fost de acord cu aceasta solutie.

A fost prezenta conducerea spitalului si reprezentantul Consiliului judetean, la fata locului, si au apreciat solutia. Am demonstrat ca acest concept este recomandat de Colegiul American de Chirurgie (vezi foto)

Urmarea?

Sambata seara, a sosit o hartie de la conducerea spitalului in care era desemnata ca sala de operatii pentru pacientii suspecti sau confirmati cu Covid-19 , sala de operatii de la etajul III al blocului operator, ultimul etaj din spital, cu traseu al bolnavului infectat, prin unicul lift care deserveste intreg blocul operator (sectiile de chirurgie generala, infantila, toracica, plastica, ortopedie, urologie)

Se mentiona ca dupa operatie, pacientul va fi plasat intr-un salon la etajul III sau in sectia ATI II, comuna intregului spital.

Ieri seara a sosit primul pacient suspect de contaminare cu virus, aflat in izolare la domiciliu, cu fiica venita din strainatate, prezentand o urgenta chirurgicala.

Am reluat telefoanele, rugamintile, argumentele, sa se renunte la acest traseu criminal, al pacientului prin spital. Am asteptat inca 7 ore, dupa o garda de 24 de ore, un raspuns. Tacere.

Toata lumea din biroul personal s-a acoperit de hartii si ne-a abandonat.

Asadar, am operat pacientul unde au stabilit dansii, echipati in costume achizitionate de la Dedeman, cu saci de nailon ca protectie pentru incaltaminte, fara camera de decontaminare, fara a putea face dus, dupa interventie.

Multumirile pacietului au fost o palida consolare.

Ne intrebam cu totii daca rezultatul testului la virus, va fi pozitiv.

Ne intrebam cu totii daca familiile noastre, prietenii nostri, oamenii dragi vor mai fi in siguranta in acest spital.

Noi ne-am facut datoria pana la capat (in dezastruoasele conditii impuse), nu am pasat bolnavul altcuiva, nu am fugit acasa pentru ca terminasem programul. Inca o data, a suta, mia oara, parerea noastra nu a contat in ochii celor care decid politic problemele medicale.

Probabil dorm linistiti, la distanta de pericol, in sanul familiilor lor bine protejate, ba am primit chiar si hartie in care ni se specifica sa nu mai venim la birouri pentru nicio problema.

Ne intrebam daca la fel de nepasatori vor fi si in cazul in care in acest spital ar ajunge un membru al familiilor lor?

Dr. Neagu Valentin

Chirurg primar.” a fost postarea medicului Neagu Valentin, ce a devenit virală pe Facebook.