UMILINȚĂ DE NEIMAGINAT Gorj! O femeie și-a prins soțul în mașină cu amanta, în timpul partidei de amor (VIDEO interzis minorilor)

O soție din Gorj și-a surprins partenerul de viață în mașină, chiar în timpul unei partide de amor.

DIVORȚ BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! IRINA RIMES, BÂNTUITĂ DE TRECUTUL DUREROS! A PIERDUT COPILUL, APOI A RĂMAS DIN NOU ÎNSĂRCINATĂ

Femeia a deschis mașina și a filmat totul, ca să demonstreze tuturor că a fost înșelată și săi facă de râs pe protagoniștii scenelor amoroase, videoclipul devenind viral pe rețelele de socializare, în weekend, scrie observator.tv.

VINE APOCALIOSA, FRAȚILOR! ARSENIE BOCA A PREVĂZUT SFÂRȘITUL! URGIA VA LOVI ROMÂNIA PESTE CÂTEVA ZILE

Potrivit celor care au văzut videoclipul, amanta ar fi asistentă la spitalul din apropierea locului unde a fost înregistrată întreaga scenă. Mai mult, aceasta ar fi, și ea, căsătorită.

DOLIU ÎN TELEVIZIUNEA DIN ROMÂNIA! A MURIT VEDETA ȘTIRILOR! VESTEA A LOVIT CA UN TRĂSNET

Cei doi protagoniști care erau complet dezbrăcați, ba chiar a pus-o pe amantă să părăsească locul cu pricina în pielea goală.

După ce discuțiile au degenerat, femeia i-a dat hainele amantei, la insistențele soțului, crezându-l pe cuvânt că după asta vor discuta toți trei, însă după ce a obținut ce și-a dorit acesta a plecat ca din pușcă, scrie playtech.ro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.