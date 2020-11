Amazon anchetată de autoritățile antitrust din UE. Gigantul american riscă amenzi uriașe

Gigantul american Amazon se va confrunta marți cu acuzații antitrust din partea insstituțiilor UE privind utilizarea datelor comercianților, au declarat surse din cadrul anchetei pentru Reuters, în timp ce șeful antitrust al UE, Margrethe Vestager, urmărește un alt gigant tehnologic american.

Amazon este investigat de Comisia Europeană

Comisia Europeană investighează rolul companiei Amazon - ca piață pentru comercianți și, de asemenea, ca un vânzător rival al comercianților. Investigația ar fi declanșată de reclamațiile comercianților cu privire la practicile companiei.

Ancheta se concentrează, de asemenea, pe modul în care Amazon folosește date comerciale sensibile la competitivitate pentru a selecta câștigătorii pentru „caseta de cumpărare”, care le permite clienților să adauge articole de la un anumit comerciant cu amănuntul direct în coșurile de cumpărături.

Persoana a spus că Vestager va trimite o declarație către Amazon în care să răspundă acuzațiilor formulate. Ea a programat o conferință de presă 1230 CET (1130 GMT), fără a specifica subiectul.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze. Surse au spus pentru Reuters luna trecută că s-ar putea să restrângă cazul pentru a accelera ancheta.

Amazon poate cere o audiere cu ușa închisă pentru a se apăra. O decizie a UE ar putea veni anul viitor.

Vestager are reputația de a fi unul dintre cei mai duri oficiali antitrust din lume. Sub supravegherea ei, UE a impus amenzi mari pentru Google și alte companii ca Alphabet.

Represiunea puterii Big Tech s-a extins și în Statele Unite, unde administrația Trump a intentat luna trecută un proces istoric având ca subiect monopol Google.

Acuzaii grave la adresa Google în SUA

Google este acuzat de încălcarea legislaţiei concurenţei prin modul în care îşi tratează concurenţa pe motorul de căutare şi în publicitatea firmelor rivale - prin care caută să-şi păstreze dominaţia motorului de căutare şi să se folosească de puterea pe care o are pentru a vinde şi mai multă publicitate.

Contextul acestei mișcări nu trebuie deloc neglijat. Vine cu două săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale. Din această cauză poate fi considerat un gest politic, în contextul în care preşedintele în exerciţiu Donald Trump le-a promis susţinătorilor săi să tragă la răspundere anumite companii care înăbuşă voci conservatoare.

Acest proces intervine la mai bine de un an după ce Departamentul Justiţiei şi Comisia Federală a Conerţului (Federal Trade Commission, FTC) au lansat investigaţii antitrust vizând patru mari companii în domeniul tehnologei - Amazon.com, Apple Inc, Facebook Inc şi Google Groups.