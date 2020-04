Ambasadorul Dan Mihalache: Guvernul Regatului Unit nu a solicitat muncitori sezonieri români, dar au existat discuții în special prin organizații foarte mari (VIDEO)

Guvernul Regatului Unit nu a solicitat muncitori sezonieri români pentru a rezolva problemele cu forța de muncă din arhipelag, dar au existat discuții „în special prin organizații foarte mari”, a subliniat Adrian Mihalache, ambasadorul român de la Londra, pentru B1 TV.



„Am avut discuții care s-au făcut în special prin organizații foarte mari, dar nu au fost solicitări la nivel guvernamental. În momentul de față nu există o politică la nivel guvernamental, în Marea Britanie, legată de muncitorii sezonieri. Există o politică de dinainte de Brexit, care se adresează statelor terțe. Într-adevăr, nevoia de forță de muncă este relativ mare, pentru că aici s-au combinat mai multe elemente. Pe de o parte, restricțiile determinate de Brexit, care într-un fel sau altul au schimbat, înainte de izbucnirea pandemiei, regulile forței de muncă din Marea Britanie, iar pe de altă parte ceea ce s-a întâmplat după izbucnirea pandemiei”, a explicat diplomatul român.

Ambasadorul României în Regatul Unit a explicat că, la ora actuală, politica părții române este aceea „de a orienta aceste organizații spre cei care deja au statutul de rezidenți sau au aplicat pentru statutul de pre-rezidenți în Marea Britanie”. Diplomatul român recunoaște că o parte dintre aceștia „sunt afectați de fenomenul șomajului, în special în zona serviciilor, hoteluri, restaurante”.

„Politica noastră, în momentul de față, este de a orienta aceste organizații spre cei care deja au statutul de rezidenți sau au aplicat pentru statutul de pre-rezidenți în Marea Britanie, dintre care o parte dintre ei sunt afectați de fenomenul șomajului, în special în zona serviciilor, hoteluri, restaurante, catering, deci există – să spun așa – o piață internă pe care oamenii se pot mișca. Eu aș fi destul de prudent în orice fel de discuții despre organizarea – așa cum am văzut că s-a întâmplat în alte situații – a unui flux din acesta muncitori sezonieri în această perioadă, până când lucrurile nu se lămuresc din punctul de vedere al pandemiei”, a adăugat Dan Mihalache.

În orice caz, ambasadorul României în Marea Britanie a precizat că „e o chestiune destul de complicată. Ea ar implica și condiții de securitate sanitară sporite, și nu m-aș aventura – nici ca organizație britanică – într-un asemenea demers”.

