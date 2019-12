Ambasadorul României la Chișinău: "Ne unește limba, istoria, obiceiurile și felul nostru de a fi"

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, susține că deși cele două state sunt separate de Prut ele rămân unite de limbă, istorie, obiceiuri și felul de a fi.

„Ne unește, cred eu, dorința noastră ca împreună să contribuim la o viață mai bună pentru toți cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. Ne unește, sper eu într-o proporție majoritară, dorința noastră comună de a ține Republica Moldova orientată pe calea sa europeană și ne unește dorința de a realiza în acest sens o serie de proiecte cu un pronunțat caracter pragmatic în folosul tuturor cetățenilor”, a declarat ambasadorul într-un interviu video, acordat Agenției de Presă IPN, potrivit radiochisinau.md.

Daniel Ioniță a menționat că la baza relațiilor dintre România și Republica Moldova stă respectul, confirmat din start prin faptul că România este primul stat care a recunoscut Independența Republicii Moldova.

„Și atunci când este cazul are și capacitatea să transmită mesaje, care sperăm noi, să fie înțelese, să fie ascultate și de ce nu, să fie și urmate de către cei în măsură să facă chestiunea aceasta. România a acționat întotdeauna în Republica Moldova cu un profund respect față de cetățenii Republicii Moldova și în deplină conformitate cu legislația Republicii Moldova, pentru că am vrut cu adevărat să fim parteneri serioși și, să știți, am reușit să fim avocații parcursului european al Republicii Moldova”, a precizat ambasadorul.