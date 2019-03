Propagandă pe bani publici: Ambasadorul Rusiei la București îl preamărește pe Putin și critică SUA într-un reportaj difuzat de TVR (VIDEO)

Valery Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse la București, a desfășurat o vizită de lucru în județele din nord-vestul României, Maramureș, Sălaj și Cluj. Prilej numai bun pentru propaganda rusă de a-și difuza mesajele anti-occidentale chiar la televiziunea publică.



Într-un reportaj difuzat de Televiziunea Națională a României (e drept, postul TVR3), Valery Kuzmin a vorbit despre tensiunile politice care implică Federația Rusă, acuzând SUA și Occidentul pentru această situație și lăudându-l pe Vladimir Putin. Nimeni din TVR nu l-a deranjat pe trimisul rușilor să-și susțină teoriile propagandistice, el nefiind întrerupt de reporterul TVR.

Afirmațiile lui Kuzmin au vizat în principal SUA, pe care, potrivit afirmațiilor sale, Rusia o consideră principala vinovată pentru conflictele de pe scena globală. Seria de declarații la adresa taberei americane se încheie cu o urare de bine din partea diplomatului, fără nicio întrebare venită din partea reporterului.



„Rusia nu are nicio responsabilitate pentru acele tensiuni și problemele care au apărut acum, ca rezultat al acțiunilor unor state, în mod deosebit al SUA, care încearcă să elimine multe acorduri și tratate internaționale, care au fost făcute cu scopul de a face față unor situații, să promoveze stabilitatea la scară globală.



Rusia este mereu deschisă să continue dialogul, să restabilească sistemul de tratate care asigură lumii un anumit grad de stabilitate globală. Problema este că partenerii noștri de peste Ocean nu sunt pregătiți să vorbească substanțial, serios. Ei folosesc limbajul ultimatumului, al dictatului etc. Nu este un limbaj potrivit pentru a vorbi cu Rusia, mai ales că președintele nostru (n.r. - Vladimir Putin) a declarat de multe ori, de la Conferința Internațională de Securitate de la Munchen, din 2007 încoace, că noi suntem deschiși dialogului, dar am declarat că noua ordine internațională se dezvoltă și va fi diferită de cea anterioară, unipolară.



Până acum noi am auzit ultimatumuri, tot felul de ordine dure. Ca rezultat, dialogul nu poate fi continuat în acest fel. De aceea, președintele nostru (n.r. - Vladimir Putin) a decis să nu desfășoare nicio rachetă nucleară în Europa, atâta timp cât nici americanii nu vor desfășura nu vor desfășura nicio rachetă nucleară în Europa. Să sperăm că nu o vor face. Desigur însă că cercetarea și testele, care nu sunt interzise de tratate, vor continua ca să fim pregătiți. Am învățat multe lecții istorice și nu vom fi naivi. Altfel, să sperăm la mai bine!”, a spus Valery Kuzmin, în reportajul difuzat de TVR 3.

Jurnaliștii de la televiziunea publică nu au spus niciun cuvânt despre agresiunea rusă din Crimeea, despre sancțiunile dictate de statele occidentale Rusiei și nici despre frecventele acuzații privind implicarea propagandei rusești în politica altor state.

Reportajul realizat de TVR a fost distribuit și pe pagina Ambasadei Federației Ruse la București.