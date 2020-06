Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susținut, vineri, o declarație de presă, alături de ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și Procurorul General al României, Gabriela Scutea, în contextul publicării de către Departamentului de Stat al SUA a raportului privind activitatea din domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane în anul 2019, raport care este, din nou, unul negativ pentru România. Vela a susținut că MAI a depus eforturi pentru ca România să nu primească pentru al treilea an consecutiv un raport negativ. În acest context, Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman a făcut apel la Parlament să lucreze împreună cu Guvernul ”pentru a adopta legislația necesară pentru a prinde infractorii și pentru a recupera prejudiciile cauzate de fostul guvern și care i-au ajutat pe infractori”.

”Una dintre prioritățile SUA este să pledeze pentru statul de drept. Din păcate România rămâne pe lista de supraveghere, înseamnă că Guvernul nu și-a intensificat eforturile de combatere a traficului de persoane. Sub fostul guvern, eforturile au fost reduse. La scurt timp de la venirea mea în România m-am întâlnit cu reprezentanții Guvernului Orban. Am încredere în eforturile acestui guvern de eradicare a acestui fenomen. (...)

Bandele au traficat cu nerușinare oameni, știind că probabil vor scăpa nepedepsiți, așa cum s-a întâmplat în trecut. (...) Dacă ești traficant de persoane, te vom găsi, te vom aresta și te vom pune sub acuzare! Nu va exista refugiu pentru traficanți. Nu te vei putea ascunde, s-a terminat!

Mă adresez Parlamentului. Începeți să lucrați imediat cu Guvernul pentru a adopta legislația necesară pentru a prinde infractorii și pentru a recupera prejudiciile cauzate de fostul guvern și care i-au ajutat pe infractori. Acum este momentul ca Parlamentul să ia atitudine”, a spus dimplomatul american, precizând că SUA se angajează să ajute autoritățile române în lupta cu traficul de persoane.

La rândul său, ministrul afacerilor Interne Marcel Vela a declarat că autoritățile din țara noastră ”au manifestat o preocupare constantă pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane”.

”Am luat notă de publicarea Raportului de stat al SUA cu privire la evaluarea activității în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane în anul 2019. În ansamblul său, raportul conturează imaginea generală a activității anti-trafic din România și formulează recomandări referitoare la acele domenii de intervenție care pot cunoaște progrese.

În acest an, autoritățile din România au manifestat o preocupare constantă pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane. MAI, prin structurile sale specializate, Poliția Română și Agenția Națională împotriva traficului de persoane, lucrează permanent, împreună cu partenerii interni și internaționali pentru reducerea dimensiunilor traficului de persoane. Acest lucru se vede în rezultatele obținute.

În plan strategic, MAI a acționat în mod constant astfel încât în acest an să avem o evaluare pozitivă și să putem evita un raport negativ pentru al treilea an consecutiv. Și 2018, și 2019 nu au o evaluarea tocmai bună.

Cu toate că în acest semestru din 2020, pandemia COVID-19 a fost principala preocupare a tuturor autorităților, MAI și-a făcut datoria în tot ceea ce înseamnă combaterea și prevenirea traficului de persoane”, a declarat Marcel Vela.

