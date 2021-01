Ambulanță SMURD, implicată într-un grav accident în București. Victimele, transportate la spital (VIDEO)

Accident vineri dimineaţă, pe şoseaua Chitilei din Bucureşti. O ambulanță SMURD a intrat într-un refugiu de tramvai. În urma impactului au rezultat trei victime: șoferul și doi asistenți medicali. Cu toții au fost transportați la spital.

„O ambulanță care se deplasa pe Șoseaua Chitila a intrat în coliziune cu un refugiu de tramvai. E vorba despre o autoaccidentare. În urma acestui impact au rezultat trei victime: șoferul ambulanței și doi asistenți medicali, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate”, a declarat, pentru B1 TV, Claudiu Costea, inspector Poliția Rutieră.

În acest moment, traficul tramvaielor din zonă e restricțonat pe ambele sensuri. Cercetarea la fața locului s-a încheiat, dar se așteaptă o platformă pentru ridicarea ambulanței.

Cercetările continuă în acest caz.

„O posibilă cauză ar putea fi neadaptarea vitezei la condițiile de drum”, a mai precizat Claudiu Costea.

