Locuitorii din Sebeș au trecut miercuri, din nou, prin momente de panică, după ce timp de mai bine de 20 de minute un fum gros și închis la culoare a acoperit cerul. Fumul a fost degajat de pe o platformă a companiei Kronospan, cunoscută în oraș pentru astfel de incidente.

La fața locului s-au deplasat imediat reprezentanți ai Gărzii de Mediu. Comisarul șef Daniel Hălălai a transmis pentru B1.ro că fabrica va primi amendă și este posibil să se deschidă și un dosar penal.

"La momentul de față a fost o degajare importantă de masă lemnoasă sub formă de pulbere. Din declarația operatorului, dar acum verificăm chestiunea aceasta, la momentul producerii incidentului s-a oprit accidental o linie de producție la pal, iar praf de lemn a fost emis în atmosferă în cantități importante. Lemnul nu a fost impregnat cu alte substanțe chimice. Pe platformă sunt două societăți comerciale, Kronospam și Kronochem. APM-ul are stații de monitorizare într-un cartier locuit, Kogălniceanu se numește, acolo rezultatele o să le avem undeva la 72 de ore. Asta este procedura pentru pulberile în suspensie PM10, a cântări filtrul.

Societatea poate cumula chiar mai multe amenzi dacă se vor descoperi și alte nereguli.

Oricum societatea va fi amendată pentru faptul că nu a respectat condițiile din autorizație și trebuia să nu se întâmple așa ceva, trebuia să prevină orice incident pe mediu. Dacă faptele duc înspre acest lucru posibil să facem și o plângere penală. Ei au monitorizare constantă, Agenția de Protecție a Mediului a montat stații de monitorizare în proximitatea fabricii, într-o zonă, pe un culoar unde se pot lua cele mai bune analize. Primăria a achiziționat un laborator ultra-performant și eu am cerut Agenției de Protecție a Mediului să avem măcar odată pe săptămână un laborator în locuri neștiute și necunoscându-se data exactă când merge. Cei de la Primărie fac și ei la rândul lor același lucru, vom intercalibra toate rezultatele” a declarat comisarul șef Daniel Hălălai.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.