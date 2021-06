Amendă uriașă pentru șoferul unei basculante care a descărcat moloz pe un teren de la marginea Bucureştiului (VIDEO)

Amendă uriașă pentru șoferul unei basculante de 12 tone care a fost surprins în timp ce arunca molozul din consrucții pe un teren de la marginea Capitalei. Polițiștii l-au sancționat cu o amendă de 30.000 de lei și confiscarea basculantei.

Aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au observat cum conducatorul vehiculului de mare tonaj arunca molozul din basculanta pe o proprietate privata din sectorul 1 al Capitalei.

In urma verificarilor efectuate, politistii locali au constatat ca basculanta apartine unei firme de transport "recidivista". In luna februarie, un alt vehicul greu al aceleiasi societati a fost surprins, tot de catre politistii locali ai DGPLCMB, in timp ce arunca deseuri rezultate din constructii chiar in acelasi loc.

Atunci, inspectorii Politiei Locale Bucuresti au sanctionat firma cu 50.000 de lei pentru incalcarea normelor de protectie a mediului. Astazi, sanctiunea a fost mai drastica.

Politistii locali au solicitat sprijinul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Bucuresti care, pe langa amenda de 30.000 de lei, au dispus si confiscarea autobasculantei.