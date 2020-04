Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a anunțat că autoritățile au „luat în calcul toate riscurile și vulnerabilitățile legate” de perioada din marja 1 mai, precizând că vor fi organizate filtre cu forțe mărite pe principalele căi de circulație din țară, precum și că efectivele se vor deplasa chiar și în zonele în care tradițional românii mergeau pentru agrement. Numai din punct de vedere al intervenției, spune chestorul în direct pe B1 TV, sunt peste 150 de echipe pregătite.



„Am pregătit o serie de măsuri pentru această minivacanță, acest sfârșit de săptămână. Am luat în calcul toate riscurile și vulnerabilitățile legate de această perioadă. Cred că am învățat cu toții din ce s-a întâmplat la Sărbătorile Pascale, fapt pentru care suntem pregătiți. Aceasta este deviza noastră. Obiectivul este de prevenire a unor incidente. Acționăm cu forțe suplimentare, sunt peste 150 de echipe numai din punct de vedere al intervenției, care au fost alocate din dispoziția domnului ministru Vela. Avem sprijin aerian, cu elicoptere de la Inspectoratul General al Aviației din cadrul MAI”, a declarat Bogdan Despescu, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat ce se întâmplă cu cei care merg la mare și n-au un motiv justificat, demnitarul a răspuns: „Au fost organizate și vor fi efectuate verificări în traseu, filtre. Vor fi filtre cu forțe mărite, nu vor fi filtre simple cu un singur echipaj. (...) Pe lângă măsura de sancționare, va fi întors din drum. Este o măsură pe care Poliția, Jandarmeria și forțele care acționează în filtre o aplică. Cine își face o anumită iluzie, că se va deplasa pentru un astfel de motiv la mare și va trece de filtre, dacă va trece de un filtru, vă asigur că se vor dispune măsuri în consecință, inclusiv în al doilea filtru. Sunt organizate filtre pe principalele căi de circulație. Dispunerea lor nu este una publică, dar cei care se vor deplasa vor constata că sunt suficiente filtre care să verifice pe cei care se deplasează în această perioadă și vor fi suficiente echipe care să acționeze inclusiv în zonele în care se intenționează a se deplasa pentru agrement”.

Referitor la impresia potrivit căreia pe străzile Capitalei ar fi ceva mai aglomerat de câteva zile, în ciuda faptului că restricțiile de ansamblu n-au fost relaxate, chestorul a afirmat: „Cred că cei care acționează în stradă au efectuat verificări și cu două săptămâni, și în această săptămână. Verificările noastre au fost de la începutul stării de urgență și au fost pe toată perioada săptămânilor pe care le-am parcurs de la momentul primului decret, până la acest moment. Sancțiunile au fost în dinamică, nu a fost o chestiune direcționată, și constatările sunt ale colegilor mei din stradă. (...) Vă asigur că dacă cei din stradă au constatat că sunt întocmite documente, cu siguranță și-au continuat deplasarea și n-a fost nicio problemă. Dacă s-a constatat că au fost încălcate interdicțiile, au fost aplicate măsuri”.

„Eu transmit un mesaj celor care intenționează să încalce legea. Dacă se culcă pe o ureche că noi vom sta pasivi, se înșală amarnic. Cred că, în ultima perioadă, cu toții am constatat că forțele de ordine și-au atins obiectivul, acela de impunere a legii – și în perioada Sărbătorilor Pascale, și în ultimul sfârșit de săptămână, forțele noastre au fost la datorie. Au fost câteva incidente, nu o chestiune generalizată la nivel național și pe această cale transmitem un mesaj de mulțumire celor care au ales să respecte legea, dar cei care nu o respectă, vor fi sancționați și vor suporta consecințele legale”, a adăugat Despescu.

