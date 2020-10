Amenințare cu bomba la bordul unui avion KLM, pe Aeroportul Otopeni (VIDEO)

Este alertă pe Otopeni. A fost o amenințare cu bomba pe o cursa KLM, iar pasagerii au fost debarcați de urgență. Avionul în cazuă trebuia să decoleze de pe Aeroportul Otopeni spre Amsterdam. La bordul aeronavei se aflau 87 de pasageri.

Din informațiile pe care le avem până acum, cei din cadrul Serviciului Român de Infromații au făcut toate verificările, le-au finalizat și se pare că a fost vorba despre o amenințare cu bomba care nu se confirmă. Însă această amenințare cu bomba a fost anunțată la numărul de urgență 112, era vorba despre faptul că ar fi existat un dispozitiv exploziv la bordul aeronavei, imediat echipa antitero a ajuns la fața locului, a debarcat totți pasagerii și ulterior au început toate procedurile de verificare.

Este vorba despre proceduri de durată, pentru că trebuiau verificate toate bagajele care se aflau în acel moment în aeronava și înregul avion. Pasagerii au avut de așteptat. Verificările au fost încheiate.

„A fost o amenințare cu bombă prin 112 cum că ar exista un dispozitiv exploziv la bordul unei aeronave. Echipa antitero a executat procedurile specifice, au fost debarcați pasagerii, au fost debarcate bagajele și rescanate, procedura s-a încheiat în urmă cu câteva minute, nu se confirmă. Totul va reveni la normal”, transmite SRI, pentru G4media.ro

