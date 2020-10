Amenințare cu bombă la Curtea de Apel București. Brigada antiteroristă a SRI a ajuns la fața locului (VIDEO)

Amenințare cu bombă la Curtea de Apel București. Clădirea CAB a fost evacuată. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale Serviciului pirotehnic și fac acum verificări.

Acum 30 de minute a fost un apel la 112 prin care se anunța un dispozitiv exploziv în clădirea în care se află instanța, informează B1 TV.

Au fost suspendate toate ședințele de judecată și se fac acum verificări.

Au ajuns mai multe echipaje de Poliție, iar perimentrul a fost izolat ca nimeni să nu mai intre.

Brigada antiteroristă a SRI a ajuns și ea la fața locului.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.