UPDATE: După mai bine de o oră și jumătate de verificări, anchetatorii au constatat că este vorba despre o alarmă falsă.

Amenințare cu bombă la Primăria Sectorului 2 din Capitală. Un cetățean a sunat, sâmbătă, la 112, și a anunțat că va arunca în aer instituția, nemulțumit că nu i-au fost rezolvate niște probleme.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, precum și o echipă de pirotehniști de la Brigada Antitero din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI).

La ora transmiterii acestei știri, ecghipajele de intervenșie au demarat procedurile specifice în astfel de situații.

Parcul Obor, din fața primăriei, a fost securizat.

Amintim că în urmă cu câteva zile, printr-un un apel similar la 112, o persoană anunțat amplasarea unei bombe într-un mall aflat chiar în apropierea sediului Primăriei Sectorului 2.

Apelul respectiv a fost făcut de pe o cartelă pre-pay, iar până acum autorul apelului nu a fost prins.

