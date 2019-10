Amenințare cu bombă la sediul unei bănci de pe Calea Victoriei din Capitală. Angajații instituției au fost evacuați. Echipele de geniști intervin.

Directorul de comunicare al băncii a declarat pentru B1 TV, că este vorba despre o amenințare primită printr-un mesaj scris și că aproximativ 2.000 de angajați au fost evacuați din clădire.

”Am primit, la un moment dat, un mesaj din partea unui autor necunoscut prin care a amenințat că va face... în momentul de față nu există amenințarea legată de prezența bombei în clădire. Procedura noastră este una standard: informăm Poliția. Poliția a dispus evacuarea clădirii. În acest moment, noi ne supunem instrucțiunilor Poliției.

Au fost evacuați în jur de 2000 de angajați.

Există frecvent astfel de mesaje neidentificate. Unii dintre ei pretind a fi alte persoane. Este vorba despre o procedură standard. Amenințarea nu presupune prezența, în acest moment a unei bombe sau a unui dispozitiv exploziv în clădire, ci intenția de a face acest lucru.

Evacuarea clădirii se desfășoară conform unui exercițiu pe care noi îl repetăm de două ori pe an, care privește astfel de situații de urgență.

Cel mai probabil este vorba despre o falsă amenințare.

Ar fi vorba despre un mesaj scris.

Orice fel de astfel de mesaj, scris, audio sau verbal se supune unei proceduri”, a declarat reprezentantul instituției bancare.

Traficul rutier este închis pe Calea Victoriei între strada Doamnei și Natiunile Unite.