Amenzi cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei, pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare. Chiar și bunurile folosite de ei vor putea fi confiscate (VIDEO)

Ministerul Afacerilor Interne a inițiat un proiect de OUG, prin care dorește să înăsprească regimul de sancțiuni pentru persoanele care nu respectă ordonanțele militare. Actul normativ va aduce modificări la OUG nr. 1 din 1999 și vine în completarea „celei care a majorat pedepsele de ordin penal”, spune Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, persoanele fizice vor putea fi sancționate cu amenzi între 2.000 și 20.000 de lei dacă nu respectă regimul de restricții prevăzut de acest tip de act normativ, în timp ce pentru persoanele juridice minimul va urca la 10.000 de lei, iar maximul va rămâne la 70.000 de lei.

În plus, potrivit anunțului făcut de secretarul de stat Bogdan Despescu, „în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot impune sancțiuni contravenționale complementare, precum confiscarea bunurilor folosite, interzicere acces la respectivele bunuri, suspendarea temporară a activității, suspendarea unor lucrări etc.

„Încă din data de 22 februarie, structurile MAI, în colaborare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, au pus în aplicare măsuri pentru chiria cetățenilor la toate punctele de trecere a frontierei, așa-numită linia a doua, pentru verificare. În acest mod au fost verificate până acum, la frontieră, aproximativ 270.000 de persoane care au intrat în țară. Pentru fiecare persoană în parte au fost dispuse măsurile necesare în funcție de starea de sănătate și zona din care a venit în România. Ulterior, listele cu datele cetățenilor români care au intrat în țară din zonele de risc au fost transmise către toate comitetele județene pentru situații speciale de urgență și către toate autoritățile publice locale, iar aceștia au fost introduși în procedura de verificare la nivel local, atât de structurile de ordine publică, cât și de autoritățile locale, cu privire la respectarea condițiilor de autoizolare sau de carantină. A fost un volum impresionant. Până acum, pot spune fără dubiu că fiecare misiune a fost îndeplinită cu succes”, a mai declarat Bogdan Despescu.

Demnitarul a adăugat că, „dintre persoanele verificate în linia a doua de control, peste 228.000 sunt cetățeni români, iar aproximativ 15.000 sunt cetățeni bulgari pentru care au fost asigurate culoare sanitare și care au fost direcționați în siguranță spre țara lor. De asemenea, au fost efectuate astfel de formalități și pentru 5.700 de cetățeni italieni și 4.500 cetățeni din Republica Moldova. Totodată, din numărul total al cetățenilor verificați în linia a doua de control, aproximativ 57.000 sunt persoane care au călătorit în Italia. Dintre cei care au călătorit în Italia și au revenit în țară în această perioadă, aproape 50.000 sunt cetățeni români, 3.900 sunt cetățeni italieni și peste 3.200 alte naționalități”.

„În continuare vă informez că, de la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, polițiștii au depistat la nivel național peste 33.000 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației acestora, fiindu-le aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 46 milioane de lei. Vă reamintesc faptul că, începând cu 25 martie, MAI, prin Poliția Română și Jandarmeria Română, alături de Poliția Locală, care a intrat sub comanda operațională a Poliției Române, verifică în teren respectarea măsurilor generale de prevenire răspândire COVID-19”, declară Despescu.

