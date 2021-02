Amenzi de Valentine`s Day. Un club celebru din București s-a ales cu o sancțiune de 6.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor sanitare din pandemie (VIDEO)

Petrecerile de Valentines Day au diferit în acest an, pe timp de pandemie. Astfel, ultima comandă s-a strigat în restaurantele şi cluburile bucureştene încă de la ora 10 noaptea. Localurile care au ţinut să rămână deschise şi să depăşească ora 23, au ajuns la mila autorităţilor. De exemplu, celebrul club NUBA din Bucureşti s-a ales cu o amendă destul de dură pentru că nu respecta măsurile de distanţare fizică.

Așa arătau petrecerile de Valentine`s Day din anii trecuți. Tinerii se înghesuiau în cluburi de fiţe și petreceau până în zori alături de persoană iubita.

Anul asta, în schimb, în loc de distracție până dimineață, cuplurile au primit amenzi pentru că nu au respectat măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. Pandemia a dat peste cap programul cluburilor, astfel că dacă anul trecut petrecerea începea la ora 23 , anul acesta ultima comandă dintr+un local se ia la 22, iar la 23 se da stingerea.

În noaptea de sfântul Valentin tinerii bucureșteni care s-au aventurat să petreacă în cunoscutul club NUBA au avut parte de o surpriză neplăcută când şi-au dat întâlnire cu poliţia şi jandarmii care le-au stins petrecerea. Mai mult, persoanele care nu aveau mască au fost amendate cu 1.000 de lei.

Nici patronul clubului nu a rămas nesancționat pentru încălcarea normelor sanitare și pentru depaşirea orei de închidere. Administratorul a trebuit să scoată din buzunar suma de 6000 de lei .

