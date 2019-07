Amenzi de peste 200 de mii de lei, în nici o săptămână, pe litoral. Aceste sancţiuni au fost date de inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Protecția Alimentelor (ANSVSA), în judeţul Constanţa. Deşi suntem în plin sezon, inspectorii au găsit mâncare alterată şi locuri insalubre în care erau depozitate alimentele.

Printre neregulile dscoperite se numără manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare și condițiile necorespunzătoare de igienă în spațiile de producție.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al ANSVSA:

Seria controalelor în unităţile amplasate în cele 7 zone de interes turistic – Năvodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costineşti şi Mangalia – a continuat şi în săptămâna 01.07.2019 – 07.07.2019.

Astfel, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor care activează în cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019, au verificat 249 de unități, respectiv 107 restaurante, 5 pizzerii, 5 cantine, 31 de unităţi tip fast – food, 11 braserii, 20 unităţi tip bufet, 2 unități de tip bistro, 16 baruri, 1 snack – bar, 1 pensiune, 21 de magazine alimentare, 15 laboratoare de cofetărie/patiserie, 3 cofetării/patiserii, 3 rulote, 2 tonete de înghețată, 1 supermarket, 1 unitate de produse congelate, 1 carmangerie, 2 depozite alimentare și 1 autoutilitară.

În urma acestor controale s-au constatat deficienţe cu privire la: manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar; condiții necorespunzătoare de igienă în spațiile de producție; etichetarea și ambalarea necorespunzătoare a produselor alimentare; depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare.

Pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, 10 restaurante, 4 unități tip fast-food, 2 baruri, 2 laboratoare cofetărie/patiserie, 2 unități tip bufet, 1 pizzerie, 1 braserie, 1 snack bar, 1 pensiune și 1 autoutilitară au fost sancţionate contravenţional, cu amenzi în valoare de 196.000 de lei.

Vă reamintim că, A.N.S.V.S.A., prin intermediul D.S.V.S.A. Constanţa, pune la dispoziţia celor interesaţi numărul de telefon al Comandamentului Sezon Estival: 0786 577 007, unde se pot face sesizări, sau se pot obţine informaţii referitoare la diferite aspecte din domeniul siguranţei alimentelor. Acest număr va funcţiona în paralel cu numărul Call – Center-ului A.N.S.V.S.A.: 0800.826.787, apelabil gratuit, din orice reţea de telefonie.

Medicii veterinari oficiali din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 supraveghează şi verifică permanent unităţile aflate pe litoralul românesc.

