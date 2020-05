Anii trecuți, plajele, parcurile și pădurile din România erau luate cu asalt de către oamenii care serbau ziua de 1 Mai.

Anul acesta, ziua a fost una cu totul atipică, din pricina restricțiilor de circulație impuse de starea de urgență, în contextul epidemiei de COVID-19 de pe teritoriul României.

Autoritățile au instalat filtre pe șosele, au liuat cu asalt pădurile și chiar gările, urcând în trenuri pentru a-i verifica pe cetățeni, dacă respectă regulile de deplasare. Mai mult, autoritățile din Blaj au mers chiar mai departe, interzicând circulația auto, pe 1 și 2 mai.

Autoritățile au rugat în mod repetat cetățenii să respecte regulile de distanțare socială și să nu iasă din case pe 1 Mai, pentru a evita o altă explozie a cazurilor de infectare cu COVID-19, moment în care relxarea măsurilor din data de 15 mai nu ar mai fi posibilă.

„Recomand încă o dată, prudenţă, izolare voluntară, distanţare socială. Mă repet, nu am atins încă vârful. Nu vreau să ne gândim la relaxare, putem spera la o relaxare, dar momentul relaxării ţine foarte mult de felul cum gestionăm zilele de 1, 2, 3 mai şi poate săptămâna viitoare”, a declarat Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, afirmație întărită și de Raed Arafat, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, care a rugat populația să evite să-și planifice ieșiri și să respecte regulile, chiar mai bine decât au făcut-o pe durata Paștelui.

Și Ministrul de Interne, Marcel Vela, a făcut un apel către români, de 1 mai:

„Am suplimentat efectivele din teren pentru a preveni posibile riscuri pentru că vreau să fim cu toții bine. Vreau să știu că vom fi cu toții bine. Vreau să știu că vom fi sănătoși, departe de acest virus invizibil și agresiv. Haideți să avem un comportament corect. Trebuie să mai rezistăm puțin pentru ca apoi să avem o perspectivă optimistă”, a transmis ministrul într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

În ciuda recomandărilor autorităților, au existat și persoane care nu au respectat regulile impuse prin ordonanțe militare, valabile pe durata stării de urgență.

Conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategică, “polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 5.477 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 9.466.700 de lei”.

De asemenea, comunicatul mai enunță faptul că, de 1 Mai, au fost întocmite 516 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor.

