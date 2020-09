'AMERICA ALEGE: TRUMP VS BIDEN' - B1 TV difuzează, în exclusivitate în România, o anchetă spectaculoasă despre alegerile prezidențiale din SUA, din 2020

Postul B1 TV va difuza în premieră și în exclusivitate în România documentarul ”AMERICA ALEGE: TRUMP VS BIDEN”, o anchetă spectaculoasă și amplă despre alegerile prezidențiale din Statele Unite, din 2020, vineri, 2 octombrie, de la ora 22.00.

Filmul prezintă biografia și profilul celor doi candidați, Donald Trump, președintele în funcție, candidat republican, și Joe Biden, candidatul democrat, într-o manieră echilibrată și bine documentată.

Publicul va afla multe aspecte necunoscute despre viața celor doi candidați, mediul în care au crescut, crizele personale, obstacolele și tragediile cu care au avut de a face pe parcursul anilor, implicarea lor în afaceri și ascensiunea în politică. Astfel vor putea afla mai multe și vor înțelege mai bine ceea ce-i definește pe Trump și pe Biden, atât pe plan personal, cât și în politică.

De asemenea, telespectatorii vor avea ocazia să vadă nenumărate imagini spectaculoase de arhivă cu Donald Trump și Joe Biden.

Documentarul face o analiză a celor doi și din perspectiva anului 2020 pentru Statele Unite, un an în care pandemia de Covid-19 a lovit puternic în economia americană, deja aflată în dificultate, și o perioadă în care tensiunile rasiale au ajuns la un nivel foarte înalt, iar divizarea și polarizarea societății americane au devenit mai pronunțate ca niciodată.

Alături de aceste imagini extraordinare, ancheta conține și o serie 47 de interviuri și declarații ale apropiaților celor doi, familie, prieteni și foști colegi de clasă, consilieri, politicieni, dar și a mai multor jurnaliști apropiați de Casa Albă.

Printre cei care apar în documentar îi vom aminti pe Jill Biden (soția lui Joe Biden), Steve Bannon (fost consilier al lui Donald Trump), Rudy Giuliani (fost primar al New York-ului), Corey Lewandowski (fost șef de campanie al lui Donald Trump), Valerie Owens (sora lui Joe Biden), Roger Stone (fost consilier al lui Donald Trump), Antony Bliken (consilierul de campanie a lui Joe Biden), Anthony Scaramucci (fost director de comunicare la Casa Albă), Valerie Jarett (fostă consilieră a lui Barack Obama), Nikki Haskell (prezentatoare TV, prietenă de familie a lui Donald Trump), dar și jurnaliști de la ”The New York Times”, ”The New Yorker”, ”The Wall Street Journal”, ”The Washington Post”, ”Politico” și ”The Atlantic”.

Documentarul va fi difuzat în peste 40 de țări, iar postul B1 TV se află printre primele televiziuni din lume care va difuza ”AMERICA ALEGE: TRUMP VS BIDEN”, după premiera din SUA.

Filmul este produs de echipa de investigații jurnalistice "Frontline", câștigătoare a zeci de premii Emmy, a postului american PBS și reprezintă o tradiție în mass-media din Statele Unite, fiind printre cele mai urmărite și apreciate programe TV despre alegerile prezidențiale. Primul documentar "The Choice" a fost produs pentru alegerile din 1988, iar o dată la patru ani, echipa "Frontline" realizează această anchetă specială pentru publicul american, devenind în timp un real reper pentru votanți.

”AMERICA ALEGE: TRUMP VS BIDEN” a avut premiera în Statele Unite săptămâna trecută și va fi difuzat în premieră și în exclusivitate în România, vineri, ora 22:00, pe B1 TV.