'AMERICA ALEGE: TRUMP VS BIDEN' - B1 TV difuzează o anchetă spectaculoasă despre alegerile prezidențiale din SUA, din 2020, vineri, de la ora 22.00 (VIDEO)

Postul B1 TV difuzează în exclusivitate în România documentarul ”AMERICA ALEGE: TRUMP VS BIDEN”, o anchetă spectaculoasă și amplă despre alegerile prezidențiale din Statele Unite, din 2020, vineri, 30 octombrie, de la ora 22.00, și în reluare duminică, 1 noiembrie, de la ora 15.30.

Filmul prezintă biografia și profilul celor doi candidați, Donald Trump, președintele în funcție, candidat republican, și Joe Biden, candidatul democrat, într-o manieră echilibrată și bine documentată.

Publicul va afla multe aspecte necunoscute despre viața celor doi candidați, mediul în care au crescut, crizele personale, obstacolele și tragediile cu care au avut de a face pe parcursul anilor, implicarea lor în afaceri și ascensiunea în politică. Astfel vor putea afla mai multe și vor înțelege mai bine ceea ce-i definește pe Trump și pe Biden, atât pe plan personal, cât și în politică.

