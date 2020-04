AMERICA DIVIZATĂ: TRUMP VERSUS OBAMA’, o anchetă de excepție a celor de la Frontline, care face o paralelă între mandatele deținute de Barack Obama și Donald Trump și care prezintă situația din Statele Unite în anul electoral 2020.

Documentarul va fi prezentat de B1 TV în premieră în România, duminică și luni, de la ora 21.00.

‘AMERICA DIVIZATĂ: TRUMP VERSUS OBAMA’

Documentarul relatează modul în care, pe parcursul ultimului deceniu, societatea americană a devenit tot mai divizată, având la bază o serie de teme (imigrația, probleme rasiale, corupția din politică, mass media), dar și modul în care politicienii au alimentat această divizare, care s-a transformat în ură, cu scopul de a câștiga capital politic.



De asemenea, filmul prezintă și modul în care Vladimir Putin și Rusia s-au implicat și au influențat alegerile din SUA în 2016.

