Pe 29 februarie, zi specială de care avem parte doar în anii bisecți, Biserica Ortodoxă a repartizat sărbătorirea a doi sfinți care, de regulă, sunt pomeniți pe 28 ale celei de a doua luni a anului.

Sfinții „ b isecți” sunt nimeni alții decât Cuvio și i Ioan Casian ș i Gherman din Dobrogea.

Cuviosul Ioan Casian s-a nascut in provincia romana Scythia Minor, in anul 360. A fost atras inca de mic de viata monahala. La varsta de 17 ani, pleaca in Palestina impreuna cu prietenul lui Gherman. Vor ramane amandoi, timp de doi ani, intr-o manastire din Betleem, unde se adancesc in canonul vietii monahale, apoi parasesc Palestina pentru Egipt, in dorinta de a cunoaste viata si invatatura marilor asceti, scrie crestinortodox.ro .